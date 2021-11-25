Зараз тривають консультації щодо запровадження нових заходів з місцевими представниками та іншими секторами. Про це повідомив речник уряду Габріель Аттал.
Читайте також США з січня введуть нові вимоги для в'їзду: що зміниться
Він не вказав подробиць про те, що передбачатимуть нові заходи, але сказав, що вони включатимуть "посилення бар'єрних жестів і носіння масок", а також посилення перевірок використання санітарного пропуску.
Крім того, уряд планує оголосити про прискорення програми ревакцинації.
Нам потрібна колективна мобілізація… щоб зберегти курортний сезон,
– зауважив Аттал.
Речник уряду спрогнозував, що рівень захворюваності в країні "завтра або післязавтра" досягне 200 випадків на 100 тисяч.
Ймовірно, такий ріст захворюваності спричинить додаткові обмеження на гірськолижних курортах.
За словами Аталла, міністр охорони здоров'я Олів'є Веран проведе пресконференцію в четвер, щоб детально розповісти про нові заходи.