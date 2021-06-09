Франция открывает границы для туристов: 10 мест в Париже, которые стоит посетить каждому

Париж имеет репутацию одного из самых романтичных городов на планете. Он привлекает различных путешественников: ценителей архитектуры и искусства, гастротуристов, фанатов моды и романтиков, стремящихся окунуться в атмосферу Парижа. Редакция 24 канала сделала подборку топовых локаций, которые стоит увидеть во французской столице.

Франция откроет границы для иностранных путешественников, а Париж – любимая локация для туристов. Высоким сезоном всегда был июнь – июль и рождественские праздники, а в августе количество туристов уменьшалась, потому что закрывалось много заведений. Однако через коронавирус, вероятно, "высокий" сезон продолжится.

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Условия въезда во Францию

Франция официально открывает границы для международных туристов с 9 июня. Сейчас Украина находится в списке стран оранжевой зоны.

Украинцам для въезда надо:

быть вакцинированым;

иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до поездки,

или предоставить результаты теста на антиген, сделаный не позднее 48 часов до момента пересечения границы.

Также по уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но с тестом.

Что посмотреть в Париже

В Париже есть много интересного, кроме Нотр-Дама, Эйфелевой башни и Лувра. Но если вы посещать столицу Франции впервые, то стоит их посмотреть.

Эйфелева башня

Визитка Парижа – одна из самых популярных архитектурных сооружений. Ее построили в для Парижской выставке 1889 года. И она, кстати, должна была быть временной. Но осталась в столице навсегда. Высота башни составляет 325 метров. В "докоронавирусну эпоху" на нее поднимался более 7 миллионов туристов ежегодно.

На третьей секции Эйфелевой башни есть смотровая площадка. Из него открывается вид на город, радиусом 70 километров. На смотровую можно подняться или лифтом, или преодолеть 1792 ступеньки.



Вид на Эйфелеву башню / Фото Wantsee

Кстати, если вам интересен вид на саму башню, а не с ней, стоит подняться на башню Монпарас. Это первый парижский небоскреб высотой 210 метров. На смотровой площадке открывается вид на весь город, видимость в хорошую погоду достигает 40 километров.

Елисейские поля

Именно на Елисейские поля открывается панорама с Эйфелевой башни. Это одна из топовых улиц для пеших прогулок. Ее длина составляет 2 километра. На рождественские праздники здесь проходит ярмарка и можно окунуться в невероятную сказочную атмосферу. На Елисейских полях сосредоточено много брендовых магазинов и дорогих ресторанов. Они начинаются от площади Согласия до Триумфальной арки. Ближе к Башне находится Марсово поле - пространство для пикников и встреч.



Марсовые поля в Париже / Фото tripsavvy.com

Триумфальная арка

Идея строительства Триумфальной арки принадлежит Наполеону. По размерам она превосходит знаменитую арку Константина в Риме. Ее именем Габриэль Гарсия Маркес назвал один из своих романов.



Триумфальная Арка / Фото Google Sites

Архитектурная композиция сооружения украшена барельефами. На верхней части расположены победы Наполеона, а на скульптурных щитах аттика выгравированы названия крупных сражений. Арка внутри имеет небольшой музей, где хранится история памятника и где можно прочитать имена 558 генералов.

Собор Парижской Богоматери

Собор Нотр-Дам де Пари выполнен в готическом стиле. Наверное, один из самых узнаваемых в Париже. Дополнительно огласку он получил в 2019 году, когда здесь произошел пожар. Один из шпилей разрушил огонь и обвалилась две трети крыши.

К середине можно попасть бесплатно, но придется выстоять очередь. В Соборе Парижской Богоматери хранятся святыни, а еще здесь стоит увидеть витражи (Северную и Южную розы) и 3 святых порталы (Портал Девы Марии, Портал святой Анны, Портал Страшного Суда).

Прогулка вдоль Сенны



Нотр-Дам де Пари / Фото "Мандри-клуб"

Прогулка вдоль Сены

Вдоль реки Сены всегда много посетителей. Здесь прогуливаются местные и туристы, а по воде бегают прогулочные катера. Ранее некоторые из них организовывали круизы с обедами или ужинами на воде.



Прогулки по Сене / Фото Tripster

Лувр

Наверное, самый известный музей в мире, требует определенной подготовки перед посещением. Потому увидеть все шедевры за один день еще не удавалось никому. Стоит заранее купить билет, уточнить часы работы, и составить список картин, которые вы хотите увидеть собственными глазами.

Музей расположен в бывшей крепости, ставшей дворцом. Старейшие части здания относят к ХII веку. Но знаменитую стеклянную пирамиду на главном входе построили в 1980-х годах.



Вечернее очарование Лувра / Фото Википедия

Люксембургский сад

Люксембургский сад – это огромный парк в самом центре Парижа. Его площадь составляет 25 гектаров. Он украшен статуями, фонтанами и миллионами цветов. Условно парк разделяют на правобережный и левобережный. В саду расположен одноименный дворец, где заседает французский Сенат.



Люксембургский дворец в саду / Фото Turtella

Блошиный рынок Сент-Уан в Париже

Полагаем, что увидеть французский блошиный рынок с характерной атмосферой стоит даже привередливым туристам. Здесь можно найти от различных цветных вещей и необычных предметов в древних и современных книг. Для удобства Сент-Уан делится на секции: книги, мебель, одежду, диски. Торговля проходит 3 дня в неделю: с субботы до понедельника.



Один из "магазинчиков" на блошином рынке / Фото Traveller

Музей Пикассо

В Музее расположены все работы художника в хронологической последовательности. Это позволяет составить представление о творческом пути художника и прогресс его психологической болезни.



Одна из частей экспозиции в музее Пикассо / Фото с сайта yaturisto

Монмартр

Самый высокий парижский холм – Монмартр. На него можно подняться по многоярусных лестнице южного склона или на фуникулере. Его высота – 130 метров. Наверху расположена белокаменная базилика Сакре-Кер (Sacre Coeur). Ее построили в 1876 году.

Долгое время местные жители не принимали этот квартал как часть города. Впоследствии он стал локацией для творческой богемы.



Вид на базилику / Фото Mytravelry