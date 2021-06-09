Франція відкриє кордони для іноземних мандрівників, а Париж – улюблена локація для туристів. Найвищим сезоном завжди був червень – липень та різдвяні свята, а у серпні кількість туристів зменшувалася, бо закривалось багато закладів. Проте через коронавірус, ймовірно, "високий" сезон продовжиться.

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Умови в'їзду до Франції

Франція офіційно відкриває кордони для міжнародних туристів з 9 червня. Наразі Україна перебуває у списку країн з помаранчевої зони.

Українцям для в'їзду треба:

бути вакцинованим;

мати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж 72 години до поїздки,

або надати результати тесту на антиген, який зробили не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону.

Також за поважної причини можуть впустити й невакцинованих людей, але з тестом.

Що подивитися у Парижі

У Парижі є багато цікавинок, крім Нотер-Даму, Ейфелевої вежі та Лувра. Але якщо ви відвідуватимете столицю Франції вперше, то вартує їх подивитися.

Ейфелева вежа

Візитівка Парижа – одна з найпопулярніших архітектурних споруд. Її збудували у для Паризької виставки 1889 року. І вона, до речі, мала бути тимчасовою. Але залишилась в столиці назавжди. Висота вежі складає 325 метрів. У "докоронавірусну епоху" на неї підіймалося понад 7 мільйонів туристів щороку.

На третій секції Ейфелевої вежі є оглядовий майданчик. З нього відкривається панорама на місто, радіусом 70 кілометрів. На оглядовий можна піднятися або ліфтом, або здолати 1792 сходинки.



Вид на Ейфелеву вежу / Фото Wantsee

До речі, якщо вам цікавіший вид на саму вежу, а не з неї, варто піднятися на вежу Монпарас. Це перший паризький хмарочос, висотою 210 метрів. На оглядовому майданчику відкривається панорама на все місто, видимість у гарну погоду сягає до 40 кілометрів.

Єлисейські поля

Саме на Єлисейські поля відкривається панорама з Ейфелевої вежі. Це одна з топових вулиць для піших прогулянок. Її довжина сягає 2 кілометри. На різдвяні свята тут відбувається ярмарок і можна зануритися у неймовірну казкову атмосферу. На Елисейських полях зосереджено багато брендових магазинів і дорогих ресторанів. Вони починаються від площі Згоди до Тріумфальної арки. Ближче до Вежі розташоване Марсове поле – простір для пікніків та зустрічей.



Марсові поля у Парижі / Фото tripsavvy.com

Тріумфальна арка

Ідея будівництва Тріумфальної арки належить Наполеону. За розмірами вона перевершує знамениту арку Костянтина в Римі. Її ім’ям Габріель Гарсія Маркес назвав один зі своїх романів.



Тріумфальна Арка / Фото Google Sites

Архітектурна композиція споруди прикрашена барельєфами. На верхній частині розташовані перемоги Наполеона, а на скульптурних щитах аттіка вигравійовані назви великих битв. Арка всередині має невеличкий музей, де зберігається історія споруди пам'ятника і де можна прочитати імена 558 генералів.

Собор Паризької Богоматері

Собор Нотр-Дам де Парі виконаний у готичному стилі. Напевно, один з найвпізнаваніших у Парижі. Додатково розголосу він здобув у 2019 році, коли тут сталася пожежа. Один зі шпилів зруйнував вогонь та обвалилася дві третини даху.

До середини можна потрапити безкоштовно, але доведеться вистояти чергу. У Соборі Паризької Богоматері зберігаються святині, а ще тут варто побачити вітражі (Північну та Південну троянди) і 3 святих портали (Портал Діви Марії, Портал святої Анни, Портал Страшного Суду).



Нотр-Дам де Парі / Фото "Мандри-клуб"

Прогулянка уздовж Сени

Уздовж річки Сени завжди багато відвідувачів. Тут прогулюються місцеві та туристи, а по воді бігають прогулянкові катери. Раніше деякі з них організовували круїзи з обідами або вечерями на воді.



Прогулянки по Сені / Фото Tripster

Лувр

Напевно, найвідоміший музей у світі, вимагає певної підготовки перед відвідинами. Бо побачити усі шедеври за один день ще не вдавалось нікому. Варто заздалегідь купити квиток, уточнити години роботи, та скласти список картин, які ви хочете побачити на власні очі.

Музей розташований у колишній фортеці, що стала палацом. Найстарші частини будівлі відносять до ХІІ століття. Але знамениту скляну піраміду на головному вході побудували у 1980-х роках.



Вечірня чарівність Лувру / Фото Вікіпедії

Люксембурзький сад

Люксембурзький сад – це величезний парк у самому центрі Парижа. Його площа складає 25 гектарів. Він прикрашений статуями, фонтанами та мільйонами квітів. Умовно парк поділяють на правобережний та лівобережний. У саду розташований однойменний палац, де засідає французький сенат.



Люксембурзький палац в саду / Фото Turtella

Блошиний ринок Сент-Уан в Парижі

Гадаємо, що побачити французький блошиний ринок із характерною атмосферою вартує навіть вибагливим туристам. Тут можна знайти від різноманітних кольорових речей та незвичайних предметів до стародавніх і сучасних книг. Для зручності Сент-Уан ділиться на секції: книги, меблі, одяг, диски. Торгівля відбувається 3 дні на тиждень: від суботи до понеділка.



Один з "магазинчиків" на блошиному ринку / Фото Traveller

Музей Пікассо

У Музеї розташовані усі роботи митця в хронологічній послідовності. Це дає змогу скласти уявлення про творчий шлях художника та прогрес його психологічної хвороби.



Одна з частин експозиції в музеї Пікассо / Фото з сайту yaturisto

Монмартр

Найвищий паризький пагорб – Монмартр. На нього можна піднятися по багатоярусних сходах південного схилу чи на фунікулері. Його висота – 130 метрів. Нагорі розташована білокам'яна базиліка Сакре-Кер (Sacre Coeur). Її збудували у 1876 році.

Довгий час місцеві мешканці не приймали цей квартал як частину міста. Згодом він став локацією для творчої богеми.



Вид на базиліку / Фото Mytravelry