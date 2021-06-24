Авиаперевозчик начнет выполнять их 7 июля с частотой два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Летать будет до 1 сентября включительно.

Читайте также Куда поехать в июне в Украине: летние направления, которые подарят незабываемые впечатления

Авиалайнер Flynas будет вылетать из Джедды, дальше садиться в Эль-Касими. Остановка составит 40 минут без высадки пассажиров. За это время в аэропорту посадят на борт других пассажиров, после чего самолет уже вылетит во Львов. В обратном направлении маршрут аналогичный.

Билеты на новые рейсы продаются по цене 650 долларов в обе стороны. Такая высокая стоимость из-за того, что на рынке полетов между Саудовской Аравией и Украиной нет конкуренции.

По прогнозам, основными клиентами новых маршрутов во Львов станут граждане Саудовской Аравии, для которых Президент Украины Владимир Зеленский отменил визы. При этом путешествия для украинцев в ​​Саудовскую Аравию до сих пор осложненные – необходимо получать визу и проходить 7-дневный карантин по прилету в специальных гостиницах.

По данным Worldometer, по состоянию на 24 июня 2021 года в Саудовской Аравии обнаружены 478 135 случаев заражения коронавирусом, из них 7 716 летальных.

Информационный портал напоминает, что в июне авиакомпания Flynas открыла прямые рейсы Киев – Эр-Рияд и анонсировала запуск рейсов из Джедды в Киев и из Эр-Рияда во Львов.

Отметим, ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала выполнять полеты в хорватские Пулу, Сплит и Дубровник.

Кроме того, турецкий лоукостер Pegasus Airlines запустит дневные рейсы из столицы Турции Анкары в киевский аэропорт Борисполь.