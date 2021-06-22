Кроме того, авиаперевозчик заявил про еще один новый рейс. Тепер SkyUp будет выполнят чартерные рейсы из Львова в Саудовскую Аравию.
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Расписание рейсов и стоимость авиабилетов
- Киев – Пула – Киев: с 20 июня по четвергам и воскресеньям, от 2149 гривен в одну сторону
- Киев – Сплит – Киев: с 23 июня по средам и субботам от 2122 гривен в одну сторону
- Киев – Дубровник – Киев: с 25 июня по пятницам от 2829 гривен в одну сторону
Условия въезда в Хорватию
Для въезда гражданам Украины (за исключением детей, которым не исполнилось 12 лет и которые путешествуют в сопровождении взрослых с документами по одному из перечисленных далее критериев) необходимо предоставить один из документов:
- ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну
- сертифицированный в ЕС экспресс-тест на антиген, сделан не позже чем за 48 часов до въезда в страну
- сертификат о полном курсе вакцинации без ограничений по вакцине, которые используются в Европе, но при условии, что с момента введения последней дозы прошло не менее 14 дней
- подтвержденное официально выздоровления от COVID-19 и получения одной дозы вакцины в течение шести месяцев с момента заражения при условии, что с даты введения вакцины до даты прибытия в пункт пересечения границы прошло не более 180 дней
- справка о положительном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на антиген с даты проведения которого прошло не более 180 дней и при наличии в документе подтверждение о выздоровлении. Документ должен быть получен не менее чем за 11 дней до въезда в Хорватию ИЛИ предоставление медицинской справки о выздоровлении
- ПЦР-тест ИЛИ экспресс-тест на антиген сразу по прибытии в страну за свой счет, но при условии пребывания на самоизоляции к получению отрицательного результата
Также для въезда обязательно нужно предоставлять подтверждение оплаченного проживания на весь период пребывания в стране и заполненную заранее форму.
Отметим, ранее лоукостер SkyUp заявил, что расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.
Со 2 июля SkyUp начинает рейсы по маршруту Киев – Салоники – Киев.