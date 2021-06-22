Кроме того, авиаперевозчик заявил про еще один новый рейс. Тепер SkyUp будет выполнят чартерные рейсы из Львова в Саудовскую Аравию.

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Расписание рейсов и стоимость авиабилетов

Киев – Пула – Киев : с 20 июня по четвергам и воскресеньям, от 2149 гривен в одну сторону

: с 20 июня по четвергам и воскресеньям, от 2149 гривен в одну сторону Киев – Сплит – Киев : с 23 июня по средам и субботам от 2122 гривен в одну сторону

: с 23 июня по средам и субботам от 2122 гривен в одну сторону Киев – Дубровник – Киев: с 25 июня по пятницам от 2829 гривен в одну сторону

Условия въезда в Хорватию

Для въезда гражданам Украины (за исключением детей, которым не исполнилось 12 лет и которые путешествуют в сопровождении взрослых с документами по одному из перечисленных далее критериев) необходимо предоставить один из документов:

ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну

сертифицированный в ЕС экспресс-тест на антиген, сделан не позже чем за 48 часов до въезда в страну

сертификат о полном курсе вакцинации без ограничений по вакцине, которые используются в Европе, но при условии, что с момента введения последней дозы прошло не менее 14 дней

подтвержденное официально выздоровления от COVID-19 и получения одной дозы вакцины в течение шести месяцев с момента заражения при условии, что с даты введения вакцины до даты прибытия в пункт пересечения границы прошло не более 180 дней

справка о положительном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на антиген с даты проведения которого прошло не более 180 дней и при наличии в документе подтверждение о выздоровлении. Документ должен быть получен не менее чем за 11 дней до въезда в Хорватию ИЛИ предоставление медицинской справки о выздоровлении

предоставление медицинской справки о выздоровлении ПЦР-тест ИЛИ экспресс-тест на антиген сразу по прибытии в страну за свой счет, но при условии пребывания на самоизоляции к получению отрицательного результата

Также для въезда обязательно нужно предоставлять подтверждение оплаченного проживания на весь период пребывания в стране и заполненную заранее форму.

По данным Worldometer, по состоянию на 22 июня 2021 года в Хорватии обнаружено 359 259 случаев заражения коронавирусом, из них 8 188 летальных.

Отметим, ранее лоукостер SkyUp заявил, что расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Со 2 июля SkyUp начинает рейсы по маршруту Киев – Салоники – Киев.