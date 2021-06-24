Авіаперевізник почне виконувати їх 7 липня з частотою два рази на тиждень – щосереди й неділі. Літати буде до 1 вересня включно.
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Авіалайнер Flynas буде вилітати з Джедди, далі сідатиме в Ель-Касимі. Зупинка складе 40 хвилин без висадки пасажирів. За цей час в аеропорту посадять на борт інших пасажирів, після чого літак вже вилетить до Львова. У зворотному напрямку маршрут аналогічний.
Квитки на нові рейси продаються за ціною 650 доларів в обидва боки. Така висока вартість через те, що на ринку польотів між Саудівською Аравією і Україною немає конкуренції.
За прогнозами, основними клієнтами нових маршрутів до Львова стануть громадяни Саудівської Аравії, для яких Президент України Володимир Зеленський скасував візи. При цьому подорожі для українців в Саудівську Аравію досі ускладнені – необхідно отримувати візу і проходити 7-денний карантин по прильоту в спеціальних готелях.
Інформаційний портал нагадує, що у червні авіакомпанія Flynas відкрила прямі рейси Київ – Ер-Ріяд і анонсувала запуск рейсів з Джедди до Києва і з Ер-Ріяда до Львова.
Відзначимо, раніше українська авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала виконувати польоти у хорватські Пулу, Спліт і Дубровник.
Крім того, турецький лоукостер Pegasus Airlines запустить денні рейси зі столиці Туреччини Анкари до київського аеропорту Бориспіль.