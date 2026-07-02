Особенностью Хельсинки являются общественные сауны. Здесь можно прямо на улице зайти в сауну, а затем окунуться в холодное Балтийское море. В конце июня в городе открыли целый остров, посвященный банной культуре. Он называется Saunasaari, что в переводе означает "Остров саун". Об этом сообщает Time Out.

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Что известно об острове саун в Хельсинки?

Архипелаг Хельсинки состоит из более чем 300 островов, но Saunasaari стал первым, полностью посвященным традиционной финской культуре саун. Здесь есть две дымовые сауны с выходом к морю, деревянные горячие купели с видом на город, гидромассажные ванны и т. д.

Остров очень зеленый, поэтому здесь можно по-настоящему отдохнуть на природе и перезагрузиться.



Остров саун в Хельсинки / Фото Saunasaari

Saunasaari можно полностью арендовать для корпоратива, торжества или другого мероприятия. Также его можно посетить в формате экскурсии. До 8 августа каждую пятницу и субботу в 17:00 с Рыночной площади будет отправляться водное такси, которое заберет посетителей. На острове гостей ждут сауны и вкусный ужин в ресторане, где блюда готовят на огне. Возвращение в город запланировано на 21:00.

Стоимость такой программы составляет 128 евро с человека, если добираться на остров на лодке самостоятельно – то 108 евро. С собой стоит взять полотенце, так как за его аренду придется доплатить 10 евро.

Посетители могут заказать винное сопровождение к ужину – это обойдется в дополнительные 34 евро с человека.

Сауна в Хельсинки / Фото Saunasaari

Что еще интересного посмотреть в Хельсинки?

Туристы обычно не знают, что значительная часть инфраструктуры Хельсинки скрыта под землей. Здесь есть музеи, бассейны, спортзалы, транспортные узлы, арт-пространства и т. д. Местные жители научились в полной мере использовать подземное пространство.

Туристам стоит заглянуть в Temppeliaukio Church – церковь, высеченную прямо в гранитной породе, – посетить один из подземных бассейнов и картинг-трассу в Formula Center Helsinki.

Интересно, что Финляндия много лет подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира, а потому ее столицу точно стоит посетить туристам, чтобы понять секрет счастье.