Горные дороги – настоящее испытание для водителя. Ведь этот путь лежит через участки, которые в основном состоят из крутых подъемов и спусков, резких и зачастую закрытых поворотов. Поэтому надо быть крайне осторожными, чтобы избежать нежелательных последствий.

Travel24 подготовил для вас несколько советов, которыми стоит воспользоваться, отправляясь на автомобиле в горы.

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Прежде всего – водитель должен быть максимально сконцентрирован на управлении машиной, но одной концентрации мало. Чтобы удачно преодолеть перевалы и серпантины, необходимо знать еще и несколько особенностей вождения в горах.

Выбирайте правильную передачу на подъеме и спуске

Горные подъемы затяжные и крутые. Преодолевая их, необходимо сознательно выбрать ту передачу, благодаря которой можно выехать наверх. Обычно это или вторая, или третья скорость. Переключение "коробки" на самом подъеме может стать причиной потери оборотов и скорости, что, скорее всего, приведет к полной остановке автомобиля.

После подъема, как правило, наступает спуск. Чтобы удержать авто на комфортной скорости, следует тормозить двигателем, отпустив педаль газа и включив одну из пониженных скоростей.



Выбирайте правильную передачу для спуска / lifeglobe.net

Сбрасывать скорость одной педалью тормоза не рекомендуется, поскольку это может привести к перегреву и закипанию тормозной системы. Нередко в таких случаях авто становится неуправляемым. И вообще тормозить на спусках нежелательно – машину может занести.

Не злоупотребляйте обгоном

К обгону на горных дорогах следует относиться очень осторожно. Рекомендуется от такого и вовсе удержаться на затяжных спусках, подъемах, закрытых поворотах и ​​узких участках проезжей части, даже если нет запрещающих знаков или разметки. Лучше проявите терпение и дождитесь выезда на ровный путь.

Не спешите на поворотах

Перед вхождением в закрытый поворот желательно уменьшить скорость до минимальной. Иногда повороты горных дорог очень непредсказуемы – из-за ограниченной видимости не всегда заметен радиус закругления, который может достигать даже 180 градусов. Учитывая, что в таком повороте обычно еще и перепад высоты, подъезжать к нему необходимо уже на нужной более низкой передаче. Спешить не стоит – иначе можно просто не вписаться в поворот.



Не спешите на поворотах / goodfon.ru

Делайте остановки

Причин для остановки в горах больше, чем на равнине: и водитель устает быстрее, да и хочется полюбоваться пейзажами. На многих дорогах и в Украине, и за рубежом предусмотрены специальные площадки. Обычно они небольшие, но не останавливайтесь именно на них, поскольку узкое и местное расширение проезжей части для этого не подходят вовсе. Найдите лучшее место, чтобы отдохнуть.

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Отправляясь в горное путешествие, вы должны быть уверены в своем авто на все 100%. В первую очередь, оно должно гарантировать безопасность и комфорт.

Удачными вариантами будут:

Для примера – внедорожник SKODA KODIAQ. При его создании чешский производитель отвоевывал каждый квадратный сантиметр, поэтому габариты машины уместились в класс среднеразмерных SUV. Компания из 7 человек легко почувствует комфорт на задних сиденьях.

В дальней дороге с близкими самое важное – безопасность, а за нее в этой модели прежде всего отвечают электронные системы:

Driver Alert снижает риск аварийных ситуаций, поскольку оценивает уровень усталости отслеживая поведение водителя;

снижает риск аварийных ситуаций, поскольку оценивает уровень усталости отслеживая поведение водителя; Side Assist благодаря двум радарным датчикам в задней части автомобиля обнаруживает транспортные средства, которые приближаются сзади или движутся в слепых зонах.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Горы – это всегда сложная местность, где трудно проехать, поэтому SKODA KAROQ будет отличным выбором. Кроме лучшего багажного отделения в своем классе, в этом автомобиле SKODA также предлагают целый ряд функций безопасности и ассистентов. Высокий уровень безопасности данной модели подчеркивает максимальная оценка в краш-тестах Euro NCAP – 5 звезд.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

А SKODA KAMIQ предлагает инновации. Эта модель оснащена системой eCall (аварийный вызов), которая передает такую информацию как расположение и состояние автомобиля в случае ДТП. Также здесь обеспечен высокий уровень пассивной безопасности: 9 подушек безопасности и система Crew Protect Assist.



SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Чтобы быть уверенным в своей безопасности выбирайте надежные автомобили!