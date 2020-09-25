Гірські дороги – справжнє випробування для водія. Адже цей шлях лежить через ділянки, які в основному складаються з крутих підйомів і спусків, різких і часто закритих поворотів. Тому треба бути вкрай обережними, щоб уникнути небажаних наслідків.

Travel24 підготував для вас декілька порад, якими варто скористатися, вирушаючи автомобілем в гори.

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Найперше – водій повинен бути максимально сконцентрований на керуванні машиною, але однієї концентрації мало. Щоб вдало подолати перевали й серпантини, необхідно знати ще й кілька особливостей водіння в горах.

Обирайте правильну передачу на підйомі та спуску

Гірські підйоми затяжні й круті. Долаючи їх, необхідно свідомо вибрати ту передачу, завдяки якій можна виїхати наверх. Зазвичай це або друга, або третя швидкість. Перемикання "коробки" на самому підйомі може стати причиною втрати оборотів і швидкості, що, швидше за все, призведе до повної зупинки автомобіля.

Після підйому, як правило, настає спуск. Щоб утримати авто на комфортній швидкості, слід гальмувати двигуном, відпустивши педаль газу і включивши одну із понижених швидкостей.



Обирайте правильну передачу для спуску / lifeglobe.net

Скидати швидкість однієї педаллю гальма категорично не рекомендується, оскільки це може призвести до перегріву і кипіння гальмівної системи. Нерідко в таких випадках авто стає некерованим. Та й взагалі гальмувати на спусках небажано – машину може занести.

Не зловживайте обгоном

До обгону на гірських дорогах слід ставитися дуже обережно. Рекомендується від такого і зовсім утриматися на затяжних спусках, підйомах, закритих поворотах і вузьких ділянках проїжджої частини, навіть якщо немає заборонних знаків або розмітки. Краще проявіть терпіння і дочекайтеся виїзду на рівний шлях.

Не поспішайте на поворотах

Перед входженням в закритий поворот бажано зменшити швидкість до мінімальної. Іноді повороти гірських доріг дуже непередбачувані – через обмежену видимість не завжди помітно радіус заокруглення, який може досягати навіть 180 градусів. Враховуючи, що в такому повороті зазвичай є ще й перепад висоти, під'їжджати до нього необхідно вже на потрібній нижчій передачі. Поспішати не варто – інакше можна просто не вписатися в поворот.



Не поспішайте на поворотах / goodfon.ru

Робіть зупинки

Причин для зупинки в горах більше, ніж на рівнині: і водій втомлюється швидше, та і хочеться помилуватися краєвидами. На багатьох дорогах і в Україні, і за кордоном передбачені спеціальні майданчики. Зазвичай вони невеликі, але не зупиняйтеся саме на них, оскільки вузьке та місцеве розширення проїзної частини для цього не підходять зовсім. Відшукайте краще місце, щоб відпочити.

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Вирушаючи у гірську подорож, ви повинні бути впевнені у своєму авто на всі 100%. В першу чергу, воно має гарантувати безпеку та комфорт.

Вдалими варіантами будуть:

Для прикладу – позашляховик SKODA KODIAQ. При її створенні чеський виробник відвойовував кожен квадратний сантиметр, тому габарити автівки вмістилися в клас середньорозмірних SUV. Компанія з 7 осіб легко відчує комфорт на задніх сидіннях.

У далекій дорозі з близькими найважливіше – безпека, а за неї в цій моделі передусім відповідають електронні системи:

Driver Alert знижує ризик аварійних ситуацій, оскільки оцінює рівень втоми відстежуючи поведінку водія

знижує ризик аварійних ситуацій, оскільки оцінює рівень втоми відстежуючи поведінку водія Side Assist завдяки двом радарним датчикам у задній частині автомобіля виявляє транспортні засоби, що наближаються ззаду або рухаються в сліпих зонах



SKODA KODIAQ / skoda-auto.uа

Гори – це завжди складна місцевість, де важко проїхати, тому SKODA KAROQ буде чудовим вибором. Окрім найкращого багажного відділення у своєму класі, у цьому автомобілі SKODA також пропонують цілу низку функцій безпеки та асистентів. Високий рівень безпеки даної моделі підкреслює максимальна оцінка у краш-тестах Euro NCAP – 5 зірок.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

А SKODA KAMIQ пропонує інновації. Ця модель оснащена системою eCall (аварійний виклик), яка передає таку інформацію як розташування та стан автомобіля у випадку ДТП. Також тут забезпечений високий рівень пасивної безпеки: 9 подушок безпеки та система Crew Protect Assist.



SKODA KAMIQ / skoda-auto.ua

Щоб бути впевненим у своїй безпеці обирайте надійні автомобілі!