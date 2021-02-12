Сколько авиарейсов потеряла Европа из-за пандемии: рейтинг аэропортов
С начала 2020 года, чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса, весь мир принял различные ограничительные меры. Тогда промышленность авиационного транспорта потерпела значительных потерь.
Источник:Евростат
После сокращения количества коммерческих рейсов пандемия не прекратила влиять на большинство аэропортов Европейского Союза. В январе 2021 по сравнению с январем прошлого года количество коммерческих рейсов снизилась на 68%.
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В сообщении отмечается, что в марте 2020 года общее количество коммерческих рейсов (пассажиров, грузов и почты) в ЕС снизилось на 44% по сравнению с мартом 2019 года. С ограничениями COVID-19 в полном объеме и изменениями в преимущества путешествий, наиболее существенное падение количества было зафиксировано в апреле (-91%), мае (-90%) и июне (-84%).
В пиковые летние месяцы наблюдалось лишь частичное восстановление: падение составило 64% в июле и 53% в августе. Следующее снижение наблюдалось в сентябре (-59%), октябре (-62%), ноябре (-68%) и декабре (-67%).
Где наблюдалось наибольшее падение количества коммерческих рейсов
По данным статистического ведомства ЕС, в январе 2021 наибольшее сокращение количества рейсов было зафиксировано в крупных авиатранспортных узлах:
- Мюнхен (-2 5400 коммерческих рейсов по сравнению с январем 2020 года, -85%)
- Париж / Шарль де Голль (-23 500, -63%)
- Амстердам / Схипхол (-23 100, -61%)
- Франкфурт-на-Майне (-23 100, -64%)
- Мадрид / Барахас (-22 900, -70%)
Резкое снижение было также зарегистрировано в других крупных аэропортах ЕС:
- Барселона / Эль-Прат (-17 700, -77%)
- Рим / Фьюмичино (-16 400, -78%)
- Вена / Швехат (-15 800, -79%)
- Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%)
- Дюссельдорф (-12 800, -84%)
Напомним, ранее Европейский Союз заявил, что ожидает восстановления туристических путешествий с Украиной в случае улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19.
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