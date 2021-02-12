С начала 2020 года, чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса, весь мир принял различные ограничительные меры. Тогда промышленность авиационного транспорта потерпела значительных потерь.

После сокращения количества коммерческих рейсов пандемия не прекратила влиять на большинство аэропортов Европейского Союза. В январе 2021 по сравнению с январем прошлого года количество коммерческих рейсов снизилась на 68%.

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В сообщении отмечается, что в марте 2020 года общее количество коммерческих рейсов (пассажиров, грузов и почты) в ЕС снизилось на 44% по сравнению с мартом 2019 года. С ограничениями COVID-19 в полном объеме и изменениями в преимущества путешествий, наиболее существенное падение количества было зафиксировано в апреле (-91%), мае (-90%) и июне (-84%).

В пиковые летние месяцы наблюдалось лишь частичное восстановление: падение составило 64% в июле и 53% в августе. Следующее снижение наблюдалось в сентябре (-59%), октябре (-62%), ноябре (-68%) и декабре (-67%).

Где наблюдалось наибольшее падение количества коммерческих рейсов

По данным статистического ведомства ЕС, в январе 2021 наибольшее сокращение количества рейсов было зафиксировано в крупных авиатранспортных узлах:

Мюнхен (-2 5400 коммерческих рейсов по сравнению с январем 2020 года, -85%)

Париж / Шарль де Голль (-23 500, -63%)

Амстердам / Схипхол (-23 100, -61%)

Франкфурт-на-Майне (-23 100, -64%)

Мадрид / Барахас (-22 900, -70%)

Резкое снижение было также зарегистрировано в других крупных аэропортах ЕС:

Барселона / Эль-Прат (-17 700, -77%)

Рим / Фьюмичино (-16 400, -78%)

Вена / Швехат (-15 800, -79%)

Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%)

Дюссельдорф (-12 800, -84%)

Напомним, ранее Европейский Союз заявил, что ожидает восстановления туристических путешествий с Украиной в случае улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19.