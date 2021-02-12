Скільки авіарейсів втратила Європа через пандемію: рейтинг аеропортів
З початку 2020 року, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу, весь світ вжив різноманітні обмежувальні заходи. Тоді промисловість авіаційного транспорту зазнала неабияких втрат.
Джерело:Євростат
Після скорочення кількості комерційних рейсів пандемія не припинила впливати на більшість аеропортів Європейського Союзу. В січні 2021 року у порівнянні з січнем минулого року кількість комерційних рейсів знизилася на 68%.
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У повідомленні зазначається, що в березні 2020 року загальна кількість комерційних рейсів (пасажирів, вантажів і пошти) в ЄС знизилося на 44% у порівнянні з березнем 2019 року. З обмеженнями COVID-19 в повному обсязі та змінами в переваги подорожей, найбільш істотне падіння кількості було зафіксовано у квітні (-91%), травні (-90%) та червні (-84%).
В пікові літні місяці спостерігалося лише часткове відновлення: падіння склало 64% у липні й 53% у серпні. Наступне зниження спостерігалося у вересні (-59%), жовтні (-62%), листопаді (-68%) та грудні (-67%).
Де спостерігалося найбільше падіння кількості комерційних рейсів
За даними статистичного відомства ЄС, в січні 2021 року найбільше скорочення кількості рейсів було зафіксовано у великих авіатранспортних вузлах:
- Мюнхен (-25 400 комерційних рейсів у порівнянні з січнем 2020 року, -85%)
- Париж / Шарль де Голль (-23 500, -63%)
- Амстердам / Схіпхол (-23 100, -61%)
- Франкфурт-на-Майні (-23 100, -64%)
- Мадрид / Барахас (-22 900, -70%)
Різке зниження було також зареєстровано в інших великих аеропортах ЄС:
- Барселона / Ель-Прат (-17 700, -77%)
- Рим / Фьюмічіно (-16 400, -78%)
- Відень / Швехат (-15 800, -79%)
- Копенгаген / Каструп (-14 900, -79%)
- Дюссельдорф (-12 800, -84%)
Нагадаємо, раніше Європейський Союз заявив, що очікує на відновлення туристичних подорожей з Україною у випадку покращення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням COVID-19.
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