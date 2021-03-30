10 апреля авиакомпания Emirates выполнит специальный рейс в никуда. На борту лайнера Airbus A380 будет присутствовать экипаж и те пассажиры, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Самолет вылетит из Дубая, и пролетит над различными районами ОАЭ, после чего вернется. Продолжительность полета – 2,5 часа.

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Отмечается, что забронировать билеты могут только граждане и резиденты ОАЭ, которые получили две дозы вакцины, и после второй дозы до вылета прошло 2 недели. Чтобы избежать каких-либо недоразумений, перед посадкой в самолет всех пассажиров протестуют на COVID экспресс-методом.

Стоимость билета – 270 долларов в эконом-классе и 540 долларов в бизнес-классе

Собранные средства авиакомпания планирует направить в свой благотворительный фонд, который помогает детям.

Во время полета пассажиров эконом-класса обеспечат развлекательной системой и питанием. Для бизнес-класса – специальная зона отдыха на втором этаже с баром.

Этим рейсом EK2021 авиаперевозчик хочет отметить успешную кампанию по вакцинации от коронавируса в ОАЭ, где прививки сделала уже половина населения.

Напомним, ранее такую ​​услугу предлагал австралийский авиалайнер Qantas. По мнению авиакомпании, билеты без места назначения – способ, который поможет активизировать спрос на авиауслуги и туризм.