Emirates выполнит рейс в никуда для вакцинированных от COVID пассажиров: цена билета
10 апреля авиакомпания Emirates выполнит специальный рейс в никуда. На борту лайнера Airbus A380 будет присутствовать экипаж и те пассажиры, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
Источник:avianews.com
Самолет вылетит из Дубая, и пролетит над различными районами ОАЭ, после чего вернется. Продолжительность полета – 2,5 часа.
Читайте также После завершения пандемии Wizz Air не будет повышать стоимость авиабилетов, а наоборот – снизит
Отмечается, что забронировать билеты могут только граждане и резиденты ОАЭ, которые получили две дозы вакцины, и после второй дозы до вылета прошло 2 недели. Чтобы избежать каких-либо недоразумений, перед посадкой в самолет всех пассажиров протестуют на COVID экспресс-методом.
Собранные средства авиакомпания планирует направить в свой благотворительный фонд, который помогает детям.
Во время полета пассажиров эконом-класса обеспечат развлекательной системой и питанием. Для бизнес-класса – специальная зона отдыха на втором этаже с баром.
Этим рейсом EK2021 авиаперевозчик хочет отметить успешную кампанию по вакцинации от коронавируса в ОАЭ, где прививки сделала уже половина населения.
Напомним, ранее такую услугу предлагал австралийский авиалайнер Qantas. По мнению авиакомпании, билеты без места назначения – способ, который поможет активизировать спрос на авиауслуги и туризм.
Поделиться новостью