10 квітня авіакомпанія Emirates виконає спеціальний рейс в нікуди. На борту лайнера Airbus A380 буде присутній екіпаж і ті пасажири, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Літак вилетить з Дубая, і пролетить над різними районами ОАЕ, після чого повернеться. Тривалість польоту – 2,5 години.

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Зазначається, що забронювати квитки можуть тільки громадяни й резиденти Об'єднаних Арабських Еміратів, які отримали дві дози вакцини, і після другої дози до вильоту пройшло 2 тижні. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь, перед посадкою в літак всіх пасажирів протестують на COVID експрес-методом.

Вартість квитка – 270 доларів в економ-класі та 540 доларів в бізнес-класі

Зібрані кошти авіакомпанія планує направити у свій благодійний фонд, який допомагає дітям.

Під час польоту пасажирів економ-класу забезпечать розважальною системою і харчуванням. Для бізнес-класу – спеціальна зона відпочинку на другому поверсі з баром.

Цим рейсом EK2021 авіаперевізник хоче відзначити успішну кампанію з вакцинації від коронавірусу в ОАЕ, де щеплення зробила вже половина населення.

Нагадаємо, раніше таку послугу пропонував австралійський авіалайнер Qantas. На думку авіакомпанії, квитки без місця призначення – спосіб, який допоможе активізувати попит на авіапослуги та туризм.