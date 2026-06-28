Обычный подъезд многоэтажного дома в Киеве уже много лет привлекает туристов из разных стран мира. Его собственными руками превратил в настоящий дворец местный житель Владимир Чайка. Еще в 2023 году мужчина рассказал журналистам ТСН, как обычный панельный многоэтажный дом стал одной из самых известных неофициальных туристических локаций столицы.

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Как пенсионер превратил обычный подъезд в настоящий Версаль?

Уже более 20 лет киевлянин Владимир Чайка собственноручно украшает подъезд дома на улице Радужной, 11-А. Стены и потолки он украсил декоративной лепниной с позолотой, репродукциями известных картин и небольшими скульптурами. Даже мусоропровод мастер превратил в античную колонну, а входы в лифт оформил так, чтобы они напоминали двери в дворцовые покои.

Как выглядит подъезд / инстаграм annet_amlet

По словам мужчины, сначала он хотел украсить только лестничную площадку возле своей квартиры. Однако соседи попросили продолжить работу, и впоследствии необычное оформление появилось ещё на нескольких этажах.

В 1997 году я пережил клиническую смерть. И с тех пор хотелось успеть сделать что-то красивое, необычное для людей и для себя,

– рассказывал Владимир Чайка.

Несмотря на полномасштабную войну, подъезд по-прежнему остается популярной туристической достопримечательностью. По словам мастера, сюда приезжали посетители из Финляндии, Швеции, США, Германии, Ирана и Великобритании, а также гости из всех областных центров Украины.

Наши люди невероятные: война, обстрелы, а они приходят, чтобы посмотреть на наш подъезд-Версаль. Это очень меня радует и вдохновляет,

– отмечал он.

Мастер также рассказывал, что из-за пандемии COVID-19, а впоследствии и войны, ему не удалось завершить оформление следующих этажей. В то же время он не отказывается от замысла продолжить работу.

Я – оптимист, поэтому не спешу. Мне уже 70 лет, но сил и энергии хватит, чтобы всё доделать. Я верю, что война закончится нашей победой,

– говорил Владимир Чайка.

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За годы существования необычный подъезд стал не только туристической достопримечательностью, но и местом для фотосессий и даже съемок документальных фильмов. Сам автор признавался, что больше всего его радует реакция людей, которые приходят сюда, чтобы хотя бы ненадолго отвлечься от повседневности и увидеть что-то красивое.

Адрес подъезда: смотрите на картах