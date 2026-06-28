Звичайний під'їзд багатоповерхівки у Києві вже багато років приваблює туристів з різних країн світу. Його власноруч перетворив на справжній палац місцевий житель Володимир Чайка. Ще у 2023 році чоловік розповів журналістам ТСН, як звичайна панельна багатоповерхівка стала однією з найвідоміших неофіційних туристичних локацій столиці.

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Як пенсіонер перетворив звичайний під'їзд на справжній Версаль?

Вже понад 20 років киянин Володимир Чайка власноруч прикрашає під'їзд будинку на вулиці Райдужній, 11-А. Стіни та стелі він оздобив декоративною ліпниною із позолотою, репродукціями відомих картин і невеликими скульптурами. Навіть сміттєпровід майстер перетворив на античну колону, а входи до ліфта оформив так, щоб вони нагадували двері до палацових покоїв.

Як виглядає під'їзд / інстаграм annet_amlet

За словами чоловіка, спочатку він хотів прикрасити лише сходовий майданчик біля власної квартири. Однак сусіди попросили продовжити роботу, і згодом незвичайне оформлення з'явилося ще на кількох поверхах.

В 1997 році я пережив клінічну смерть. І з того часу хотілося встигнути зробити щось гарне, незвичайне для людей і себе,

– розповідав Володимир Чайка.

Попри повномасштабну війну, під'їзд і далі залишається популярною туристичною локацією. За словами майстра, сюди приїжджали відвідувачі з Фінляндії, Швеції, США, Німеччини, Ірану та Великої Британії, а також гості з усіх обласних центрів України.

Наші люди неймовірні: війна, обстріли, а вони приходять, щоб подивитися на наш під'їзд-Версаль. Це дуже мене радує і надихає,

– зазначав він.

Майстер також розповідав, що через пандемію COVID-19, а згодом і війну, йому не вдалося завершити оформлення наступних поверхів. Водночас він не полишає задуму продовжити роботу.

Я – оптиміст, тому не поспішаю. Мені уже 70 років, але сил і енергії вистачить, щоб усе доробити. Я вірю, що війна закінчиться нашою перемогою,

– говорив Володимир Чайка.

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За роки існування незвичайний під'їзд став не лише туристичною цікавинкою, а і місцем для фотосесій та навіть зйомок документальних фільмів. Сам автор зізнавався, що найбільше його тішить реакція людей, які приходять сюди, щоб хоча б ненадовго відволіктися від повсякденності та побачити щось красиве.

Адреса розташування під'їзду: дивитись на картах