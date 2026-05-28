В 37 километрах от Киева, по Житомирской трассе, расположена Victoria Film Studios – это одна из крупнейших кинолокаций в Украине, занимающая территорию площадью около 36 гектаров.

Чем особенный киногородок под Киевом, который сравнивают с Диснейлендом?

Здесь созданы декорации, которые имитируют различные пространства и эпохи, в частности "Старый город", "Деревня" и "Тюрьму", что позволяет кинематографистам работать в различных сценарных условиях без выезда из одной локации, рассказывает Discover.

Как выглядит локация / инстаграм _sunflower_kate

Особое внимание посетителей привлекает вход на территорию студии, выполненный в стиле сказочного замка, который напоминает известные архитектурные образы из фильмов и мультфильмов. Именно из-за этого сходства локацию часто сравнивают с "диснеевским" замком. На территории также можно увидеть различные тематические объекты, среди которых декорации из популярных киновселенных: Железный трон, а также фигуры культовых персонажей вроде Чужого, Хищника и Бэтмена. Несмотря на популярность среди туристов и фотографов, экскурсии на территорию студии пока не проводятся.

Внутрь попасть нельзя, но фотозона крутая и у входа. Нас никто не трогал и мы могли себе спокойно фотографироваться. Впечатления остались очень хорошими,

– пишет отзыв о локации один из пользователей.

Адрес расположения: Киевская область, 32 километров Житомирской трассы, Киев – Чоп, село Гуровщина.

