В Дубае с 31 января власть уменьшит срок действия справок о тестировании на коронавирус, которые должны предъявить туристы перед посадкой в самолет.

Источник: TimeOut

Сейчас срок действия справки с отрицательным результатом теста на коронавирус составляет 96 часов, а по новым правилам – 72 часа.

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Дополнительно после прилета из эпидемиологически неблагоприятных стран, в число которых входят Украина, у пассажиров в Дубае берут повторный бесплатный анализ. К моменту получения результата человек должен находиться на самоизоляции.

Тесты на коронавирус, сделанные в стране вылета, по-прежнему не нужны детям до 12 лет и гражданам ОАЭ.

Отель "Bab Al Shams Desert Resort and Spa" в Дубае ввел специальные скидки для клиентов, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Курорт называет себя "удивительным пустынным раем", он "заключенный среди дюн" и является популярным местом отдыха для состоятельных жителей Дубая.