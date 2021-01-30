У Дубаї з 31 січня влада зменшує термін дії довідок про тестування на коронавірус, які повинні пред'явити туристи перед посадкою в літак.

Джерело: TimeOut

Зараз термін дії довідки з негативним результатом тесту на коронавірус становить 96 годин, а за новими правилами – 72 години.

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Додатково після прильоту з епідеміологічно несприятливих країн, у число яких входять Україна, в пасажирів у Дубаї беруть повторний безкоштовний аналіз. До моменту отримання результату людина повинна перебувати на самоізоляції.