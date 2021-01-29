Готель у Дубаї пропонує 25% знижки гостям за однієї умови: що треба зробити
Готель "Bab Al Shams Desert Resort and Spa" в Дубаї ввів спеціальні знижки для клієнтів, які пройшли вакцинацію від COVID-19.
Джерело: "The Independent"
Курорт називає себе "дивовижним пустельним раєм", він "укладений серед дюн" і є популярним місцем відпочинку для заможних жителів Дубая.
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Ми сподіваємося, що це буде мотивувати людей вакцинуватися і продемонструє нашу підтримку тим, хто вже це зробив, – говорить Зіад Слейман, менеджер готелю.
У повідомленні уточнюється, що вакциновані гості отримають знижку 25% на бронювання номера і на відвідування ресторанного комплексу. Щоб скористатися спеціальною пропозицією, необхідно надати сертифікат про вакцинацію. Така акція діятиме до кінця квітня 2021 року.
Готель "Bab Al Shams Desert Resort and Spa" / Фото: Bab Al Shams
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