Отель "Bab Al Shams Desert Resort and Spa" в Дубае ввел специальные скидки для клиентов, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Источник: "The Independent"

Курорт называет себя "удивительным пустынным раем", он "заключен среди дюн" и является популярным местом отдыха для состоятельных жителей Дубая.

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Мы надеемся, что это будет мотивировать людей вакцинироваться и продемонстрирует нашу поддержку тем, кто уже это сделал, – говорит Зиад Слейман, менеджер отеля.

В сообщении уточняется, что вакцинированные гости получат скидку 25% на бронирование номера и на посещение ресторанного комплекса. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предоставить сертификат о вакцинации. Такая акция будет действовать до конца апреля 2021 года.

Отель "Bab Al Shams Desert Resort and Spa" / Фото: Bab Al Shams