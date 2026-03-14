Пляж, фестивали и звезды Голливуда: какой курорт стал одним из самых популярных во Франции
- Довиль известен своим большим песчаным пляжем, роскошным казино и ежегодным Американским кинофестивалем, который привлекает голливудских звезд.
- Курорт предлагает разнообразные активности, такие как верховая езда, конные скачки, шопинг, а также известен своими гастрономическими традициями Нормандии.
Довиль на севере Франции давно стал одним из самых известных морских курортов страны. Город славится кинофестивалями, роскошными виллами, ресторанами с традиционной нормандской кухней и широким песчаным пляжем, который считается одним из лучших во Франции.
Небольшой курортный город Довиль в Нормандии уже давно имеет репутацию одного из самых изысканных морских направлений Франции, рассказывает The Sun, особенно среди звезд.
Почему Довиль стал любимым курортом звезд?
Довиль на северном побережье Франции уже много лет привлекает голливудских звезд и туристов со всего мира. Этот классический нормандский курорт славится большим песчаным пляжем, роскошным казино и ежегодным Американским кинофестивалем, который собирает много звезд, таких, как: Джордж Клуни, Клинт Иствуд, Джонни Депп и Шэрон Стоун. Улицы Довиля украшают знаменитые пляжные домики Les Planches с именами звезд, а набережная поражает цветными зонтами и величественными нормандскими виллами с деревянными каркасами и крышами со стремительным скатом.
Среди них особенно выделяется Villa Strassburger, построенная в 1907 году. Летом вилла открыта для экскурсий с гидом. Курорт также предлагает множество активностей: верховая езда на пляже и в клубах, конные скачки на легендарном Deauville-La Touques Racecourse, 22 магазина и бара на побережье, олимпийский бассейн с морской водой, теннисные корты и конные школы.
Как отмечает Brittany Ferries, Довиль известен насыщенной и культурной жизнью и в течение года принимает многочисленные фестивали, посвященные кино, музыке, книгам и парусному спорту. Город также привлекает гастрономическими традициями Нормандии: в местных магазинах можно попробовать знаменитые региональные сыры, а в одном из десятков ресторанов подают традиционные блюда из сливок и масла, свежие морепродукты, а также нежную телятину. Все это обычно дополняют бокалом местного сидра.
