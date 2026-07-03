Эта узкая горная дорога привлекает туристов невероятными панорамами и входит в число самых известных туннельных дорог Китая. Однако ее появление было продиктовано не желанием создать туристическую достопримечательность, а жизненной необходимостью. Расположенная в уезде Уси на южных склонах центральных гор Даба, Lanying Cliff Road, которую также называют Lanying Tian Road, является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим деревню Ланьин с внешним миром.

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Почему жителям пришлось прорубать дорогу прямо в скале?

До строительства дороги жизнь местных жителей была гораздо сложнее. Чтобы покинуть горную деревню, им приходилось тратить почти целый день на дорогу. Кроме того, путешественникам предстоял шестичасовой подъем по лестнице, которая не отличалась безопасностью. Именно из-за сложного транспортного сообщения местные жители решили своими силами проложить новый путь.

Дорога имеет длину около 1,2 километра и проходит вдоль отвесной скалы. Несмотря на то, что она полностью заасфальтирована, маршрут остается чрезвычайно узким и крутым. На отдельных участках уклон достигает 22,9 процента, а сама дорога проходит примерно на высоте 900 метров над землей. Именно поэтому ее считают одной из самых впечатляющих и в то же время самых страшных горных дорог Китая.

Как выглядит дорога: смотрите видео

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Кто построил одну из самых известных дорог Китая?

Над созданием Lanying Cliff Road работали 23 крестьянина из разных семей. Строительство длилось с 1986 по 2001 год. Дорогу условно разделили на 23 участка, и каждая семья отвечала за один из них. Благодаря этой совместной работе село получило автомобильное сообщение с внешним миром.