Ця вузька гірська дорога приваблює туристів неймовірними панорамами та входить до числа найвідоміших тунельних доріг Китаю. Однак її поява була продиктована не бажанням створити туристичну атракцію, а життєвою необхідністю. Розташована в окрузі Усі на південних схилах центральних гір Даба, Lanying Cliff Road, яку також називають Lanying Tian Road, є єдиним автомобільним маршрутом, що з'єднує село Ланьїн із зовнішнім світом.

Дивіться також Не для слабкодухих: цей підвісний міст над прірвою зможуть пройти далеко не всі

Чому жителям довелося вирубувати дорогу просто у скелі?

До будівництва дороги життя місцевих жителів було значно складнішим. Щоб залишити гірське село, їм доводилося витрачати майже цілий день на дорогу. Крім того, перед мандрівниками був шестигодинний підйом сходами, які не вирізнялися безпечністю. Саме через складне транспортне сполучення місцеві жителі вирішили власними силами створити новий шлях.

Дорога має довжину близько 1,2 кілометра та проходить уздовж стрімкої скелі. Попри те, що вона повністю заасфальтована, маршрут залишається надзвичайно вузьким і крутим. На окремих ділянках ухил сягає 22,9 відсотка, а сама дорога проходить приблизно за 900 метрів над землею. Саме через це її вважають однією з найвражаючих і водночас найстрашніших гірських доріг Китаю.

Як виглядає дорога: дивитись відео

Дивіться також Якщо любите подорожі на авто: ці дороги Європи варто побачити хоча б раз у житті

Хто побудував одну з найвідоміших доріг Китаю?

Над створенням Lanying Cliff Road працювали 23 селяни з різних родин. Будівництво тривало з 1986 до 2001 року. Дорогу умовно розділили на 23 ділянки, і кожна сім'я відповідала за одну з них. Завдяки цій спільній роботі село отримало автомобільне сполучення із зовнішнім світом.