Стало известно, что Укрзализныця запустила дополнительные поезда на горные маршруты, чтобы удовлетворить повышенный спрос пассажиров.

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Какие дополнительные поезда запускает Укрзализныця?

Укрзализныця запускает два дополнительных поезда в Карпаты на ближайшие выходные из-за повышенного спроса на поездки в горные направления. Речь идет о маршрутах:

№251/252 Киев – Рахов – Киев;

№277/278 Киев – Мукачево – Киев;

Отправления из Киева запланированы на 12 и 14 июня, тогда как в обратном направлении поезда будут курсировать 13 и 15 июня.

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В компании отмечают, что запустить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава, а также использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях. Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки в мобильном приложении и на официальном сайте Укрзализныци.