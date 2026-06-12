Стало известно, что Укрзализныця запустила дополнительные поезда на горные маршруты, чтобы удовлетворить повышенный спрос пассажиров.
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Какие дополнительные поезда запускает Укрзализныця?
Укрзализныця запускает два дополнительных поезда в Карпаты на ближайшие выходные из-за повышенного спроса на поездки в горные направления. Речь идет о маршрутах:
- №251/252 Киев – Рахов – Киев;
- №277/278 Киев – Мукачево – Киев;
Отправления из Киева запланированы на 12 и 14 июня, тогда как в обратном направлении поезда будут курсировать 13 и 15 июня.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
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В компании отмечают, что запустить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава, а также использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях. Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки в мобильном приложении и на официальном сайте Укрзализныци.