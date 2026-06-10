Укрзализныця адаптирует расписание движения к летнему сезону, чтобы как можно больше людей смогли посетить родных, качественно провести отпуск или отправить детей на оздоровление в горы. Обновленный график начнет действовать с 28 июня, а продажа билетов уже стартовала.

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Что изменится?

В общем железнодорожники добавили 12 новых рейсов, существенно ускорили 3 поезда, удлинили до гор 4 маршрута и перевели 8 поездов, которые курсировали через день, в ежедневный режим.

Флагманский поезд "Единство" будет курсировать до Рахова

Поезд №1/2 "Единство" продлен до Рахова. С 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков – Рахов вместо Харьков – Ворохта. Это самый длинный маршрут флагманского поезда в Украине – 1325 километров. В его составе есть женский и новый детский вагон.

Поезд Киев – Рахов станет ежедневным

Поезд №55/56 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно вместо графика через день. Это увеличит количество мест на одном из самых популярных направлений для семейного отдыха: от Винницы, Хмельницкого и Тернополя до Ивано-Франковска, Яремчи, Татарова, Ворохты, Ясини, Квасов и Рахова.

"Сакура" станет быстрее

Поезд "Сакура" быстрее будет курсировать между Киевом и Ужгородом. Из Киева он будет отправляться в 23:28 вместо 17:41. В обратном направлении будет прибывать в Киев в 06:09 вместо 09:58. В Хмельницкий поезд будет прибывать еще до полуночи.

Изменится курсирование поездов Харьков – Ужгород

Поезд №113/114 Харьков – Ужгород будет курсировать через день вместо движения "по датам", что обеспечит удобный доезд из Харькова и Полтавы в Ровно, Луцк и городов Закарпатья. В то же время другой рейс №45/46 Харьков – Ужгород меняет маршрут через Подолье. Благодаря этому жители Винницы, Хмельницкого и Тернополя смогут добраться до Закарпатья в удобное время.

До Ясиня продлили еще два маршрута

До станции Ясиня продлены маршруты: №137/138 Киев – Ясиня вместо Киев – Ивано-Франковск; №142/141 Чернигов – Ясиня вместо Чернигов – Ивано-Франковск.

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Какие новые поезда появятся?

Среди новых рейсов:

ночной экспресс №83/84 Днепр – Мукачево;

дневной поезд №153/154 Днепр – Одесса (по датам);

№157/158 Киев – Ивано-Франковск;

№210/209 Николаев – Ивано-Франковск (через день);

№229/230 Харьков – Кременчуг (с 29 июня 2026 года).

Остальные новинки по нужному маршруту можно посмотреть в приложении и на сайте Укрзализныци.

При этом отмечается, что рейсы будут поступать в продажу постепенно, а некоторые поезда станут доступными в течение ближайших суток – двух.

В Укрзализныце также отметили, что количество вагонов не увеличилось, однако в течение нескольких месяцев компания работала над максимально эффективным использованием имеющегося подвижного состава, что и позволило ввести новый летний график.