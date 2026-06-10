Укрзалізниця адаптує розклад руху до літнього сезону, щоб якомога більше людей змогли відвідати рідних, якісно провести відпустку або відправити дітей на оздоровлення в гори. Оновлений графік почне діяти з 28 червня, а продаж квитків уже стартував.
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Що зміниться?
Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили 3 поїзди, видовжили до гір 4 маршрути та перевели 8 поїздів, які курсували через день, у щоденний режим.
Флагманський поїзд "Єдність" курсуватиме до РаховаХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів замість Харків – Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. У його складі є жіночий та новий дитячий вагон.
Поїзд Київ – Рахів стане щоденним
Поїзд №55/56 Київ – Рахів курсуватиме щодня замість графіка через день. Це збільшить кількість місць на одному з найпопулярніших напрямків для сімейного відпочинку: від Вінниці, Хмельницького та Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова.
"Сакура" стане швидшою
Поїзд "Сакура" швидше курсуватиме між Києвом та Ужгородом. З Києва він відправлятиметься о 23:28 замість 17:41. У зворотному напрямку прибуватиме до Києва о 06:09 замість 09:58. До Хмельницького поїзд прибуватиме ще до опівночі.
Зміниться курсування поїздів Харків – Ужгород
Поїзд №113/114 Харків – Ужгород курсуватиме через день замість руху "по датах", що забезпечить зручніший доїзд із Харкова та Полтави до Рівного, Луцька та міст Закарпаття. Водночас інший рейс №45/46 Харків – Ужгород змінює маршрут через Поділля. Завдяки цьому мешканці Вінниці, Хмельницького та Тернополя зможуть дістатися Закарпаття у зручний час.
До Ясіні подовжили ще два маршрути
До станції Ясіня подовжено маршрути: №137/138 Київ – Ясіня замість Київ – Івано-Франківськ; №142/141 Чернігів – Ясіня замість Чернігів – Івано-Франківськ.
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Які нові поїзди з'являться?
Серед нових рейсів:
- нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево;
- денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах);
- №157/158 Київ – Івано-Франківськ;
- №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день);
- №229/230 Харків – Кременчук (з 29 червня 2026 року).
Решту новинок за потрібним маршрутом можна переглянути у застосунку та на сайті Укрзалізниці.
При цьому зазначається, що рейси надходитимуть у продаж поступово, а деякі поїзди стануть доступними протягом найближчої доби – двох.
В Укрзалізниці також наголосили, що кількість вагонів не збільшилася, однак протягом кількох місяців компанія працювала над максимально ефективним використанням наявного рухомого складу, що й дозволило запровадити новий літній графік.