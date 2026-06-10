Укрзалізниця адаптує розклад руху до літнього сезону, щоб якомога більше людей змогли відвідати рідних, якісно провести відпустку або відправити дітей на оздоровлення в гори. Оновлений графік почне діяти з 28 червня, а продаж квитків уже стартував.

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Що зміниться?

Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили 3 поїзди, видовжили до гір 4 маршрути та перевели 8 поїздів, які курсували через день, у щоденний режим.

Флагманський поїзд "Єдність" курсуватиме до Рахова

Поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів замість Харків – Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. У його складі є жіночий та новий дитячий вагон.

Поїзд Київ – Рахів стане щоденним

Поїзд №55/56 Київ – Рахів курсуватиме щодня замість графіка через день. Це збільшить кількість місць на одному з найпопулярніших напрямків для сімейного відпочинку: від Вінниці, Хмельницького та Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова.

"Сакура" стане швидшою

Поїзд "Сакура" швидше курсуватиме між Києвом та Ужгородом. З Києва він відправлятиметься о 23:28 замість 17:41. У зворотному напрямку прибуватиме до Києва о 06:09 замість 09:58. До Хмельницького поїзд прибуватиме ще до опівночі.

Зміниться курсування поїздів Харків – Ужгород

Поїзд №113/114 Харків – Ужгород курсуватиме через день замість руху "по датах", що забезпечить зручніший доїзд із Харкова та Полтави до Рівного, Луцька та міст Закарпаття. Водночас інший рейс №45/46 Харків – Ужгород змінює маршрут через Поділля. Завдяки цьому мешканці Вінниці, Хмельницького та Тернополя зможуть дістатися Закарпаття у зручний час.

До Ясіні подовжили ще два маршрути

До станції Ясіня подовжено маршрути: №137/138 Київ – Ясіня замість Київ – Івано-Франківськ; №142/141 Чернігів – Ясіня замість Чернігів – Івано-Франківськ.

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Які нові поїзди з'являться?

Серед нових рейсів:

нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево;

денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах);

№157/158 Київ – Івано-Франківськ;

№210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день);

№229/230 Харків – Кременчук (з 29 червня 2026 року).

Решту новинок за потрібним маршрутом можна переглянути у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

При цьому зазначається, що рейси надходитимуть у продаж поступово, а деякі поїзди стануть доступними протягом найближчої доби – двох.

В Укрзалізниці також наголосили, що кількість вагонів не збільшилася, однак протягом кількох місяців компанія працювала над максимально ефективним використанням наявного рухомого складу, що й дозволило запровадити новий літній графік.