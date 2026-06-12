Стало відомо, що Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до гірських маршрутів, щоб задовольнити підвищений попит пасажирів.

Дивіться також Мандрувати влітку стане ще легше: Укрзалізниця анонсувала нові рейси та змінила маршрути

Які додаткові поїзди запускає Укрзалізниця?

Укрзалізниця запускає два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні через підвищений попит на подорожі у гірські напрямки. Йдеться про маршрути:

№251/252 Київ – Рахів – Київ;

№277/278 Київ – Мукачево – Київ;

Відправлення з Києва заплановані на 12 та 14 червня, тоді як у зворотному напрямку поїзди курсуватимуть 13 та 15 червня.

Дивіться також Укрзалізниця запускає більше поїздів на літо: які рейси стануть щоденними

У компанії зазначають, що запустити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу, а також використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях. Квитки на ці рейси вже доступні для придбання у мобільному застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці.