Стало відомо, що Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до гірських маршрутів, щоб задовольнити підвищений попит пасажирів.
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Які додаткові поїзди запускає Укрзалізниця?
Укрзалізниця запускає два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні через підвищений попит на подорожі у гірські напрямки. Йдеться про маршрути:
- №251/252 Київ – Рахів – Київ;
- №277/278 Київ – Мукачево – Київ;
Відправлення з Києва заплановані на 12 та 14 червня, тоді як у зворотному напрямку поїзди курсуватимуть 13 та 15 червня.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
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У компанії зазначають, що запустити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу, а також використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях. Квитки на ці рейси вже доступні для придбання у мобільному застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці.