Водители, у которых есть дети, должны знать, по каким правилам разрешено перемещение детей в автомобиле в других странах, если они путешествуют. Безопасность детей прежде всего, поэтому родителям необходимо соблюдать требования.

Travel24 расскажет правила на которые надо обратить внимание родителям, которые путешествуют на автомобиле.

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Автокресло

Во всем Евросоюзе наличие автокресла обязательна. Варьируется только сумма штрафов и требования к перевозке детей. В одних странах автокресло необходимо для детей до 12 лет, в других – для детей ростом до 150 сантиметров.

В Германии, например, нельзя забрать ребенка из роддома, если в машине нет специальной колыбельки для перевозки младенцев. В Швеции по закону детское автокресло должно быть возвращено так, чтобы ребенок сидел спиной вперед, это требование действует для детей до 4 лет.



Ребенок сидит спиной вперед / mashyna.com.ua

Переднее сиденье

Европейские производители кресел не советуют возить ребенка на переднем сиденье. Если он маленький, то кресло ставится задом наперед. В этом случае, если кресло ставится на переднее сиденье, следует отключать подушку безопасности. Если же подушки не отключить, то кресло располагается слишком близко к торпеде, и подушка, вылетая, может смять кресло вместе с ребенком.

Более взрослый ребенок в кресле, установленном лицом вперед, может сидеть на переднем сиденье.



Более взрослый ребенок может ехать на переднем сиденье / 130.com.ua

Особенности ПДД для водителей с детьми в разных странах

Обязательное использование детских удерживающих устройств: Все страны Евросоюза, Япония (до 6 лет), Австралия (до 1 года, с обязательным верхним страховочным ремнем), Новая Зеландия (до 5 лет), Канада и США (в зависимости от регионов).

Не обязательно, но рекомендуется: Бельгия (от 3 до 11 лет), Финляндия (с 3 до 10 лет), Хорватия (после 5 лет), Китай, Австралия (от 1 до 15 лет рекомендуется, с обязательным верхним страховочным ремнем), Новая Зеландия (от 5 до 8 лет только на сиденьях со страховочным ремнем).

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Перевозка ребенка на переднем сиденье

Запрещено: Болгария, Германия, Греция (до 10 лет), Израиль (кроме младенцев в специальных автоколыбельках), Латвия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция (кроме младенцев в автоколыбельке), Хорватия, Кипр (до 5 лет), Турция (до 10 лет), Бразилия (до 10 лет).

Разрешено в детских удерживающих устройствах: Австрия, Бельгия, Венгрия, Ирландия (кроме пассажирских сидений с активной подушкой безопасности), Испания, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Чехия, Швейцария (до 7 лет), Малайзия, Южная Корея.

Разрешено: Финляндия, Швеция (с отключенными подушками безопасности).