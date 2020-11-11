Водії, у яких є діти, повинні знати, за якими правилами дозволено переміщення дітей в автомобілі в інших країнах, якщо вони подорожують. Безпека дітей перш за все, тому батькам необхідно дотримуватися вимог.

Travel24 розповість правила на які треба звернути увагу батькам, які подорожують авто.

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Автокрісло

У всьому Євросоюзі наявність автокрісла обов'язкова. Варіюється лише сума штрафів та вимоги до перевезення дітей. В одних країнах автокрісло необхідне для дітей до 12 років, в інших – для дітей зростом до 150 сантиметрів.

В Німеччині, наприклад, не можна забрати дитину з пологового будинку, якщо в машині немає спеціальної люльки для перевезення немовлят. У Швеції за законом дитяче автокрісло має бути повернене так, щоб дитина сиділа спиною вперед, ця вимога діє для дітей до 4 років.



Дитина сидить спиною вперед / mashyna.com.ua

Переднє сидіння

Європейські виробники крісел не радять возити дитину на передньому сидінні. Якщо вона маленька, то крісло ставиться задом наперед. В цьому випадку, якщо крісло ставиться на переднє сидіння, слід відключати подушку безпеки. Якщо ж подушку не відключити, то крісло розташовується надто близько до торпеди, і подушка, вилітаючи, може зім'яти крісло разом з дитиною.

Більш доросла дитина в кріслі, встановленому обличчям вперед, може сидіти на передньому сидінні.



Більш доросла дитина може їхати на передньому сидінні / 130.com.ua

Особливості ПДР для водіїв з дітьми в різних країнах

Обов'язкове використання дитячих утримувальних пристроїв: Всі країни Євросоюзу, Японія (до 6 років), Австралія (до 1 року, з обов'язковим верхнім страхувальним ременем), Нова Зеландія (до 5 років), Канада і США (залежно від регіонів).

Не обов'язково, але рекомендовано: Бельгія (від 3 до 11 років), Фінляндія (з 3 до 10 років), Хорватія (після 5 років), Китай, Австралія (від 1 до 15 років рекомендовано, з обов'язковим верхнім страхувальним ременем), Нова Зеландія (від 5 до 8 років тільки на сидіннях зі страхувальним ременем).

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Перевезення дитини на передньому сидінні

Заборонено: Болгарія, Німеччина, Греція (до 10 років), Ізраїль (крім немовлят у спеціальних автолюльках), Латвія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Франція (крім немовлят в автолюльці), Хорватія, Кіпр (до 5 років), Туреччина (до 10 років), Бразилія (до 10 років).

Дозволено в дитячих утримувальних пристроях: Австрія, Бельгія, Угорщина, Ірландія (крім пасажирських сидінь з активною подушкою безпеки), Іспанія, Італія, Литва, Люксембург, Македонія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Чехія, Швейцарія (до 7 років), Малайзія, Південна Корея.

Дозволено: Фінляндія, Швеція (з відключеними подушками безпеки).