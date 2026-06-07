3 самые дешевые страны Европы, которые можно увидеть летом: расходы будут минимальными

Летнее путешествие в Европу не обязательно должно дорого стоить. Пока в разгар сезона популярные туристические направления поднимают цены на жилье, питание и развлечения, стоит обратить внимание на другие направления, которые не сильно ударят по бюджету.

В Европе есть несколько стран, которые привлекают не только доступными ценами, но и богатой историей, колоритной архитектурой и атмосферой, пишет Travel Off Path.

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Для тех, кто хочет летом бюджетное путешествие, предлагаем интересные локации со старинными улицами, разнообразной местной культурой и жизнью без лишних затрат.

Где бюджетно отдохнуть летом?

Тирана, Албания

В Тиране можно прекрасно провести время, хоть и столицу Албании часто недооценивают. Попробовать традиционные балканские блюда можно без повышенных цен в меню для туристов.

Ислам является одной из главных религий в Албании, поэтому туристам здесь советуют взять чашку кофе в одном из многочисленных кафе и насладиться видом на гору Дайти. На фоне же будет звучать азан – призыв верующих на обязательную совместную молитву (намаз).

Впрочем, Тирана – это трамплин к красивейшему побережью Албании. Ближе всего и быстрее всего отсюда добраться в Дуррес. Дорога до популярного курорта Адриатического моря займет всего 45 минут.

Кроме того, из столицы Албании легко доехать автобусом до Охрида – столицы Северной Македонии. Расстояние между городами составляет примерно 130 километров, а время в пути займет от 2,5 до 3,5 часов.

Какие цены в Тиране:

Кофе: 3$

Пиво: 5$

Музей: 7$

2 ночи проживания: 172$



Знаменитое здание в Тиране / Фото Pinterest

Бухарест, Румыния Румыния

Бухарест – одна из малоизвестных столиц Европы, однако сюда стоит приехать ради термальных спа-центров. Несмотря на то, что в городе до сих пор можно увидеть следы коммунистического прошлого, сегодня же столица Румынии сочетает историческую архитектуру, широкие бульвары и оживленную атмосферу в уютных заведениях.

Туристы здесь могут прогуляться по Старому городу, попробовать традиционный десерт папанаши или отправиться на однодневную поездку к живописной Синаи и знаменитым замкам поблизости.

Благодаря относительно доступным ценам и хорошо развитому транспортному сообщению Бухарест считается одним из самых доступных направлений для бюджетного путешествия по Европе.

Какие цены в Бухаресте:

Кофе: 3$

Пиво: 4$

Музей: 10$

2 ночи проживания: 200$



Сад Кароли в Будапеште / Фото Pinterest

Сараево, Босния и Герцоговина Босния и Герцоговина

В Сараево потрясающая природа, безумно дешевое проживание и захватывающая атмосфера сочетания культур – Востока и Запада. Туристам здесь советуют посетить музеи, базары, уютные кафе и попробовать традиционное балканское блюдо чевапи.

Город на самом деле очень изменчив. В определенный период он наполнен базарами как из старинного мира, а уже за углом открывается величественная европейская столица.

Какие цену в Сараево:

Кофе: 2$

Пиво: 3$

Музей: 7$

2 ночи: 210$



Сараево – крупнейший город Боснии и Герцоговины / Фото Pinterest

Какие есть самые дешевые курорты Европы?

Вместо привычных маршрутов туристы могут выбрать Латвию. Юрмала считается самым известным городом на Балтийском побережье, а длинные пляжи здесь растянулись аж на 25 километров.

Также Черногория предлагает безупречный отдых без огромных толп туристов и высоких цен. Красота Котора здесь напоминает норвежские фьорды, а в Баре достаточно живо и энергично. Кто захочет почувствовать немного гламура и роскоши – стоит отправляться в Тиват с его маринами для яхт.