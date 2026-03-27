Его снесли и затопили во время Второй мировой: как водохранилище в Британии скрывает целое село
Под водами, обычного на первый взгляд, водохранилища в Великобритании скрывается целое затопленное село, которое иногда снова появляется из-за засухи. Его намеренно уничтожили и затопили во время Второй мировой войны, а сегодня, во время спада воды, можно увидеть руины домов и старых построек.
Некоторые места в мире на первый взгляд кажутся обычными и даже неприметными. Но на самом деле они могут скрывать истории, которые поражают и даже немного пугают. В нашем материале, со ссылкой на Mirror, рассказываем о загадочном селе в Великобритании, которое буквально исчезло с карт, но время от времени появляется снова.
Затерянное село под водой: как война стерла целую общину?
В самом сердце национального парка Пик-Дистрикт в Дербишире в Англии скрыта история села, которого больше не существует. Когда-то процветающее деревня Деруэнт в 1940-х годах намеренно снесли и затопили, создав водохранилище Лейдибоуэр, чтобы обеспечить водой промышленные центры Восточного Мидленда во время Второй мировой войны.
Сейчас множество туристов ежедневно любуются спокойными водами и живописными пейзажами, даже не догадываясь, что под поверхностью скрывается разрушенная община. Во время низкого уровня воды на поверхность время от времени выплывают остатки зданий и стен Деруента, выглядящие жутко и одновременно завораживающе.
Первое известное такое явление произошло в 1976 году, а последний раз село "выплыло" в 2018-м, собрав толпы туристов, которые стремились увидеть руины собственными глазами. До затопления село было типичным для этого региона: древние каменные дома, тесно сплетенная община, фермы и маленькие хозяйства.
Местные были переселены в безопасные районы, а церковь села провела последнее богослужение 17 марта 1943 года. Колокол церкви сейчас находится в церкви Святого Филиппа в Чаддесдене. Остатки села во время жаркого лета или падения уровня воды часто привлекают внимание: туристы фотографируют руины, а некоторые даже подвергают себя опасности, застревая в болотистых местах вокруг затопленных фундаментов.
Впрочем, вместе с интересом появилась и проблема: часть руин начали уничтожать сами посетители. По словам очевидцев, люди, как взрослые, так и дети отламывали камни из старых стен и бросали его в грязь. Кроме того, на остатках зданий появились граффити.
Некоторые посетители даже оставляли свои имена прямо на исторических сооружениях, чем вызвали возмущение местных и историков, сообщает BBC. Представители администрации Peak District National Park заявили, что "шокированы" увиденным и призвали туристов не повреждать уникальные исторические объекты.
