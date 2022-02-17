Сервис Airbnb тоже так считает. Поэтому опубликовал рейтинг самых популярных домов в 2021 году. Поверьте, вы захотите пожить в одном из них!
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10 самых популярных домов по версии Airbnb
В рейтинг вошли не те дома, которые чаще всего бронировались, а получившие наибольшее количество лайков пользователей в Инстаграм.
Они действительно невероятные: дома на деревьях, особняки с прекрасным видом в горах и с бассейном в лесу.
Предлагаем посмотреть и вам:
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Zion EcoCabin (Хилдейл, Юта, США)
Самой популярной фотографией в профиле Airbnb в 2021 году стал этот домик с панорамой Сионских гор.
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Raven Rock Treehouse (Флетчер, Северная Каролина, США)
По словам хозяина, это место "радикальная автономная терапия". Дом расположен на деревьях вблизи Raven Rock Cabin в заповеднике дикой природы.
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Crow's Nest (Монте-Рио, Калифорния, США)
Отель Crow's Nest, также известный как Воронье гнездо, расположен высоко в секвойях Монте-Рио. Отсюда открывается живописный пейзаж старого леса, в атмосферу которого влюбитесь с первого взгляда.
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The Kingdom A-frame (Берк, штат Вирджиния, США)
Этот живописный отель, в окружении ландшафта Вермонта, был построен еще в 1968 году. Он расположен вблизи эпических велосипедных маршрутов в горах Берк и озера Виллоуби.
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Woodlands House (Сенди, Орегон, США)
Просто представьте, как погружаетесь в джакузи на террасе, а вокруг – пять акров частного соснового леса. Убеждены, вы уже в этом месте. Что ж, такие услуги предлагает необычный домик Woodlands House.
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Villa Amalfi (Тулум, Мексика)
Конечно, есть и предпочитающие отдых в более современных домах. Одним из таких является отличная вилла в Тулуме. Ее особенность – огромное пространство с окнами, создающее чувство жизни на улице.
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Mariner Boathouse (Белград, Сербия)
Мечтали пожить на воде? Для этого необязательно отправляться в Венецию, можно выбрать другой вариант, например, лодочный дом в роскошном Белграде. Это необычное жилище пришвартовано около слияния рек Сава и Дунай.
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Maison Lafleur (Ле Винье, Франция)
Если хотите некоторое время пожить в традиционном фермерском доме с деревянным каркасом, то вам сюда. К слову, он расположен в окружении вековых дубов, а построен еще в 18 веке. Впрочем, недавно была реконструкция: теперь здесь есть бассейн с подогревом.
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Hermosa Cabaña (Идальго, Мексика)
Деревянный домик "двойной высоты", окруженный лесом, расположен рядом с горными селами Минерал-дель-Чико и Минерал-дель-Монте. Идеальное место для отпуска в оффлайн-режиме.
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Historic Guesthouse and Gardens (Мариетта, штат Джорджия, США)
Закрывает десятку самых популярных домов в 2021 году бывшее помещение двух губернаторов Джорджии. Согласитесь, выпить утреннюю чашечку кофе в таком месте – полное наслаждение.
Поэтому выбирайте жилье, которое больше всего нравится, и отправляйтесь в путешествие!