Речь, конечно, о Дублине в День святого Патрика. Со ссылкой на staygenerator.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Почему стоит посетить Дублин в День святого Патрика, даже несмотря на бешеные цены?

Дублин в День святого Патрика – самый дорогой город в Европе, потому что сюда едут невероятной плотности толпы туристов. Ведь ежегодно в марте ирландская столица превращается в самый зеленый город планеты, и 2026 не будет исключением.

В этом году фестиваль в Дублине продлится 4 дня, с 14 по 17 марта, а главный парад стартует в 12 часов от площади Парнелла. Как всегда, будет очень много интересного, только надо учесть один нюанс – от счетов может перехватить дыхание не меньше чем от атмосферы.

Самое сложное для кошелька приключение – жилье. Накануне фестивальной недели в столице остается где-то около 1% свободных номеров. Цены растут ежегодно на 10 или даже 20%, а по сравнению с обычными неделями – более чем на 150% (в отдельных заведениях и более чем на 600%).

Громкий пример описала в threads пользовательница из Украины ksentileya. Один дублинский гестхаус выставил базовую цену в 89 евро за койкоместо, при этом в комнате расположены 17 двухъярусных кроватей. То есть при полном заполнении, а оно гарантированно будет, цена номера получается более 3000 евро за ночь – и вы будете делить пространство с тремя десятками соседей.

Классические отели не отстают, как видно из данных booking.com. Легендарный Shelbourne Hotel выставляет люкс-номер за почти 1600 евро в ночь, тогда как в обычный день он стоит до 800. Почему такое вообще возможно? Потому что спрос превышает предложение в разы: Дублин – не просто столица Ирландии, а сердце крупнейшего ирландского праздника в мире.

Ирландцев в диаспоре больше, чем на самом острове, а еще есть и другие туристы, поэтому St. Patrick's Day собирает фантастическое количество туристов со всех континентов. И речь идет не только о параде, а о культурных зонах, уличном искусстве, живых концертах и бесконечном зеленом драйве дублинских пабов.

Итак – как не переплатить? Первое – бронировать минимум за полгода (не то чтобы сильно сэкономите, но все же). Второе – попробовать ночевку за пределами центра или городки Голвей или Корк (а вот здесь экономия возможна даже до 50%).

Справка. Святой Патрик – покровитель Ирландии, который жил в V веке. По преданию, он крестил тысячи ирландцев, используя трилистник, чтобы объяснить простому люду концепцию Святой Троицы. Умер он именно 17 марта, отсюда и дата праздника.

