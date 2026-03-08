Мовиться, звісно, про Дублін у День святого Патрика. З посиланням на staygenerator.com розповідаємо про все це докладніше.

Чому варто відвідати Дублін у День святого Патрика, навіть попри шалені ціни?

Дублін у День святого Патрика – найдорожче місто у Європі, тому що сюди їдуть неймовірної густини натовпи туристів. Адже щороку у березні ірландська столиця перетворюється на найзеленіше місто планети, і 2026 не буде винятком.

Цьогоріч фестиваль у Дубліні триватиме 4 дні, з 14 по 17 березня, а головний парад стартує о 12 годині від площі Парнелла. Як завжди, буде дуже багато цікавого, тільки треба врахувати один нюанс – від рахунків може перехопити подих незгірш як від атмосфери.

Найскладніша для гаманця пригода – житло. Напередодні фестивального тижня у столиці залишається десь близько 1% вільних номерів. Ціни зростають щороку на 10 чи навіть 20%, а у порівнянні зі звичайними тижнями – на понад 150% (в окремих закладах і на понад 600%).

Гучний приклад описала у threads користувачка з України ksentileya. Один дублінський гестхаус виставив базову ціну у 89 євро за ліжкомісце, при цьому у кімнаті розташовані 17 двоярусних ліжок. Тобто за повного заповнення, а воно гарантовано буде, ціна номера виходить понад 3000 євро за ніч – і ви ділитимете простір із трьома десятками сусідів.

Класичні готелі не відстають, як видно з даних booking.com. Легендарний Shelbourne Hotel виставляє люкс-номер за майже 1600 євро на ніч, тоді як у звичайний день він коштує до 800. Чому таке взагалі можливо? Бо попит перевищує пропозицію в рази: Дублін – не просто столиця Ірландії, а серце найбільшого ірландського свята у світі.

Ірландців у діаспорі більше, ніж на самому острові, а ще ж є й інші туристи, тож St. Patrick's Day збирає фантастичну кількість туристів з усіх континентів. І мовиться не лише про парад, а про культурні зони, вуличне мистецтво, живі концерти та нескінченний зелений драйв дублінських пабів.

Отже – як не переплатити? Перше – бронювати щонайменше за пів року (не те щоб сильно зекономите, але все ж). Друге – спробувати ночівлю за межами центру або містечка Голвей чи Корк (а ось тут економія можлива навіть до 50%).

Довідка. Святий Патрік – покровитель Ірландії, який жив у V столітті. За переказами, він охрестив тисячі ірландців, використовуючи трилисник, щоб пояснити простому люду концепцію Святої Трійці. Помер він саме 17 березня, звідси й дата свята.

Які ще туристичні магніти Ірландії варто відвідати?