Не повезло норвежскому альпинисту Эрленду Нессу. Он чувствовал себя плохо в течение шести дней, уже поднявшись в горы.

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В итоге его эвакуировали на вертолете и доставили в больницу непальской столицы Катманду. ПЦР-тест оказался положительным. Кроме него, из группы заболел также один из шерпов.

По состоянию на 22 апреля альпинист уже выздоровел. Он рассказал, что не знает, где именно заразился, но вероятно, что в одном из кафе возле места, откуда начинают восхождение. Эрленд признал, что мог бы тщательнее соблюдать меры безопасности.

Я очень надеюсь, что никто из других не заразится короной высоко в горах. Невозможно эвакуировать людей с помощью вертолета, когда они превышают 8 000 метров, – сказал Несс норвежскому изданию NRK.

Также добавил, что на большой высоте уже трудно дышать, поэтому любая вспышка болезни среди альпинистов представляет серьезные риски для здоровья.

Как попасть в Непал?

Туристам, в частности альпинистам, необходимо предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест, пройти обязательный недельный карантин. Также иметь в составе экспедиции врача, ограничить контакты членов экспедиции своей группой, и соблюдать гигиенические протоколы.

Напомним, доступ к самой высокой вершине Земли – Эвереста закрыли 23 октября в связи с пандемией COVID-19. Поскольку в регионе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Кроме того, гора Эверест оказалась на 0,86 метра выше, чем считалось ранее.