Власти Непала позволили восхождение на Эверест после годового запрета в связи с пандемией. С апреля альпинисты смогут покорять вершину при условии соблюдения мер по борьбе с распространением COVID-19.

В частности, альпинистам необходимо предъявить свежий ПЦР-тест, пройти обязательный недельный карантин. Также иметь в составе экспедиции врача, ограничить контакты членов экспедиции своей группой, и соблюдать гигиенических протоколов.

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Это (разрешение на восхождение на Эверест) будет... несмотря на условие недельного карантина и отрицательного теста на коронавирус, – отметили в департаменте министерства туризма Непала.

По оценкам министерства около 300 иностранных альпинистов подадут заявки на восхождение на Эверест за время весеннего альпинистского сезона, который начинается в апреле и продолжается до конца мая.

Решение открыть Эверест для альпинистов вызвало споры. Например, одна туристическая компания отменила свои весенние экспедиции из соображений безопасности. В то же время власти Непала хотят ослабить карантин, поскольку многие люди, которые обычно зарабатывают на жизнь в туристических лагерях под горой, потеряли возможность получать доход и обеспечивать свои семьи.

Следует отметить, "китайская" сторона горы останется под запретом для альпинистов дольше и не откроется в новом сезоне, который начинается в апреле.

Напомним, доступ к самой высокой вершине Земли – Эвереста закрыли 23 октября в связи с пандемией COVID-19. Поскольку в регионе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.