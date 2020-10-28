23 октября издание The Himalayan сообщило, что доступ к самой высокой вершины Земли Эвереста закрыли в связи с пандемией COVID-19. Поскольку в регионе зафиксирован первый случай заражения коронавируса.

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В базовом пункте альпинистов в Непале в Намче-Базаре, что расположенном на высоте 3440 метров, обнаружили первый случай коронавируса в районе Эвереста.

Сегодня (22 октября) в Намче-Базаре было сообщено о первом случае заражения коронавируса, после этого рейсы в район Эвереста приостановлены до дальнейшего уведомления, – сообщает The Himalayan.

В поселок направили команду врачей, которая проведет массовое тестирование населения. Некоторых жителей отправили на самоизоляцию. В Намче-Базаре сосредоточены отели, рестораны и магазины, именно здесь туристы отдыхают и готовятся к экстремальному походу.



Курорт Намче-Базар / triplook.me

Следует отметить, что ранее власти Непала уже закрывали Эверест на карантин. Восхождение было запрещено с 14 марта по 30 апреля. Недавно правительство разрешило возобновить альпинизм и трекинг (туризм) для энтузиастов после длительной паузы, но без регулярного авиасообщения это будет невозможно. Когда их восстановят – неизвестно. Власти заявляют, что сообщать об этом отдельным сообщением.

Сегодня в Непале зарегистрировано 162 354 случаев заражения. Летальных – 876 человек.