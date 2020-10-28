23 жовтня видання The Himalayan повідомило, що доступ до найвищої вершини Землі Евересту закрили у зв'язку з пандемією COVID-19. Оскільки у регіоні зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом.

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У базовому пункті альпіністів в Непалі у Намче-Базарі, розташованому на висоті 3440 метрів, виявили перший випадок коронавірусу в районі Евересту.

Сьогодні (22 жовтня) у Намче-Базарі було повідомлено про перший випадок зараження коронавірусом, після цього рейси до району Евересту припинені до подальшого повідомлення, – повідомляє The Himalayan.

У селище направили команду лікарів, яка проведе масове тестування населення. Деяких жителів відправили на самоізоляцію. У Намче-Базарі зосереджені готелі, ресторани та магазини, саме тут туристи відпочивають і готуються до екстремального походу.



Курорт Намче-Базар / triplook.me

Слід зазначити, що раніше влада Непалу вже закривала Еверест на карантин. Сходження було заборонено з 14 березня до 30 квітня. Нещодавно уряд дозволив відновити альпінізм та трекінг (туризм) для ентузіастів після тривалої паузи, але без регулярного авіасполучення це буде неможливо. Коли їх відновлять – невідомо. Влада заявляє, що повідомить про це окремим повідомленням.

Сьогодні у Непалі зареєстровано 162 354 випадків зараження. Летальних – 876 осіб.