Таможенные правила Украины: что запрещено, а что можно ввозить на территорию государства
При пересечении границы в международных портах люди выбирают один из двух видов пересечения границы: по зеленому или красному коридору. Что именно и в каком количестве можно ввозить в Украину – вопрос беспокоящий многих туристов.
Travel24 расскажет вам, что можно ввозить на территорию Украины и в каком количестве, а что запрещено.
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Что такое "зеленый" коридор на таможне?
"Зеленый" коридор предусматривает пропуск пассажиров без декларирования и уплаты таможенных пошлин. В этом случае пассажиру разрешается перевозить в багаже: личные вещи, валюту в 10 тысяч евро наличными, продукты общей стоимостью до 200 евро, товары весом 50 килограммов и до 1000 евро, до 5 упаковок лекарств, алкоголь, табачные изделия.
Что такое "красный" коридор на таможне?
"Красный" коридор требует обязательного таможенного контроля, проверки документов, а также заполнения таможенной декларации и оплату таможенных сборов. Он обязателен для тех пассажиров, кто в своем багаже имеет предметы, что не вошли или превышают список "зеленого" коридора.
"Красный" и "Зеленый" коридоры / 4594.com.ua
Что запрещено ввозить в Украину?
- наркотики, наркотические и психотропные вещества
- взрывоопасные и ядовитые вещества
- пищевые продукты без сертификата
- печатные и видеоматериалы, пропагандирующие насилие, расизм и войну, порнографию
- неидентифицированных животных
- культурные ценности, объявлены в розыск
- холодное, огнестрельное, газовое (баллончики) оружие без разрешения МВД.
Сколько алкоголя можно ввезти в Украину?
- алкоголь разрешается провозить только гражданам, достигшим 18 лет
- один литр крепкого алкогольного напитка (более 22% спирта)
Сколько алкоголя можно ввезти в Украину / vlasno.info
- два литра вина
- пять литров пива
Какие пищевые продукты можно ввезти в Украину?
- продукты в упаковке (чай, кофе, шоколад) – по 1 упаковке или общей массой до 2 килограммов каждого наименования
- продукты без упаковки (фрукты, овощи, мясо) – по 2 килограмма каждого наименования
- продукты без упаковки, готовые к употреблению – в количестве 1 штуки каждого наименования.
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Какие лекарства можно ввозить в Украину?
Один человек может ввезти в Украину не более 5 упаковок лекарств или только такое количество, которое указано в лекарственном рецепте. Будьте готовы показать его по требованию таможенника. Лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества можно перевозить только при наличии специального разрешения, независимо от их количества и назначения.
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