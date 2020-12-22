При перетині кордону в міжнародних портах люди вибирають один з двох видів перетину кордону: по зеленому або червоному коридору. Що саме і в якій кількості можна ввозити в Україну – питання, що турбує багатьох туристів.

Travel24 розповість вам, що можна провозити на територію України та в якій кількості, а що заборонено.

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Що таке "зелений" коридор на митниці?

"Зелений" коридор передбачає пропуск пасажирів без декларування та сплати митних зборів. У цьому випадку пасажиру дозволяється перевозити в багажі: особисті речі, валюту до 10 тисяч євро готівкою, продукти загальною вартістю до 200 євро, товари вагою 50 кілограмів і до 1000 євро, до 5 упаковок ліків, алкоголь, тютюнові вироби.

Що таке "червоний" коридор на митниці?

"Червоний" коридор вимагає обов'язкового митного контролю, перевірки документів, а також заповнення митної декларації та оплату митних зборів. Він обов'язковий для тих пасажирів, хто у своєму багажі має предмети, що не увійшли або перевищують список "зеленого" коридору.



"Червоний" та "Зелений" коридори / 4594.com.ua

Що заборонено ввозити в Україну?

наркотики, наркотичні та психотропні речовини

вибухонебезпечні та отруйні речовини

харчові продукти без сертифіката

друковані та відеоматеріали, що пропагують насильство, расизм і війну, порнографію

неідентифікованих тварин

культурні цінності, оголошені в розшук

холодну, вогнепальну, газову (балончики) зброю без дозволу МВС.

Скільки алкоголю можна ввезти в Україну?

алкоголь дозволяється провозити лише громадянам, які досягли 18 років

один літр міцного алкогольного напою (понад 22% спирту)



Скільки алкоголю можна ввезти в Україну / vlasno.info

два літри вина

п'ять літрів пива

Які харчові продукти можна ввезти в Україну?

продукти в упаковці виробника (чай, кава, шоколад) – по 1 упаковці або загальною масою до 2 кілограмів кожного найменування

продукти без упаковки (фрукти, овочі, м'ясо) – по 2 кілограми кожного найменування

продукти без упаковки, готові до вживання – у кількості 1 штука кожного найменування.

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Які ліки можна ввозити в Україну?

Одна людина може ввезти в Україну не більше 5 упаковок ліків або тільки таку кількість, яка зазначена в лікарському рецепті. Будьте готові показати його на вимогу митника. Лікарські засоби, що містять наркотичні або психотропні речовини можна перевозити тільки при наявності спеціального дозволу, незалежно від їх кількості та призначення.