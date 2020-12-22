Митні правила України: що заборонено, а що можна ввозити на територію держави
При перетині кордону в міжнародних портах люди вибирають один з двох видів перетину кордону: по зеленому або червоному коридору. Що саме і в якій кількості можна ввозити в Україну – питання, що турбує багатьох туристів.
Travel24 розповість вам, що можна провозити на територію України та в якій кількості, а що заборонено.
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Що таке "зелений" коридор на митниці?
"Зелений" коридор передбачає пропуск пасажирів без декларування та сплати митних зборів. У цьому випадку пасажиру дозволяється перевозити в багажі: особисті речі, валюту до 10 тисяч євро готівкою, продукти загальною вартістю до 200 євро, товари вагою 50 кілограмів і до 1000 євро, до 5 упаковок ліків, алкоголь, тютюнові вироби.
Що таке "червоний" коридор на митниці?
"Червоний" коридор вимагає обов'язкового митного контролю, перевірки документів, а також заповнення митної декларації та оплату митних зборів. Він обов'язковий для тих пасажирів, хто у своєму багажі має предмети, що не увійшли або перевищують список "зеленого" коридору.
"Червоний" та "Зелений" коридори / 4594.com.ua
Що заборонено ввозити в Україну?
- наркотики, наркотичні та психотропні речовини
- вибухонебезпечні та отруйні речовини
- харчові продукти без сертифіката
- друковані та відеоматеріали, що пропагують насильство, расизм і війну, порнографію
- неідентифікованих тварин
- культурні цінності, оголошені в розшук
- холодну, вогнепальну, газову (балончики) зброю без дозволу МВС.
Скільки алкоголю можна ввезти в Україну?
- алкоголь дозволяється провозити лише громадянам, які досягли 18 років
- один літр міцного алкогольного напою (понад 22% спирту)
Скільки алкоголю можна ввезти в Україну / vlasno.info
- два літри вина
- п'ять літрів пива
Які харчові продукти можна ввезти в Україну?
- продукти в упаковці виробника (чай, кава, шоколад) – по 1 упаковці або загальною масою до 2 кілограмів кожного найменування
- продукти без упаковки (фрукти, овочі, м'ясо) – по 2 кілограми кожного найменування
- продукти без упаковки, готові до вживання – у кількості 1 штука кожного найменування.
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Які ліки можна ввозити в Україну?
Одна людина може ввезти в Україну не більше 5 упаковок ліків або тільки таку кількість, яка зазначена в лікарському рецепті. Будьте готові показати його на вимогу митника. Лікарські засоби, що містять наркотичні або психотропні речовини можна перевозити тільки при наявності спеціального дозволу, незалежно від їх кількості та призначення.
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