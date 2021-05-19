Журналисты Travel24 собрали для вас интересную информацию о Стамбуле.

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Размеры Стамбула

Стамбул является крупнейшим городом Турции. Его длина – 150 километров, а ширина – 50 километров. Если бы он был отдельной страной, то занял бы 10 место в Европе и 74 место (из 235) в мире.

Он находится одновременно на двух континентах. Пролив Босфор разделяет город между Европой и Азией. В европейской части находится исторический центр, множество парков и достопримечательностей, а в азиатской – преимущественно жилые кварталы.



В Стамбуле живет примерно 16 міллионовйонів людей \ Photo by Sava Bobov on Unsplash

Стамбул не столица

Многие люди думают, что этот огромный город является столицей Турцией. Так, как это было во времена трех великих империй: Римской, Византийской и Османской.

Однако с 1923 года центром страны стала Анкара.

Шопинг в Стамбуле

Стамбул – это рай для шопоголиков. В магазинах и базарах можно найти все. И даже цену снизить в два раза, ведь Турция известна своими продавцами, с которыми можно торговаться.

Здесь находится Гранд-базар – это крупнейший в мире крытый рынок. Он работает еще с 1461 года А сегодня охватывает 61 улицу и 3 тысячи магазинов.

Турагенты даже организуют однодневные поездки для тех, кто хочет обновить гардероб.



Базар в Стамбуле \ Photo by Oziel Gómez on Unsplash

Необычный факт

Во времена средневековой Османской империи в городе было 1400 общественных туалетов. В то же время туалетов не было ни у французских дворцах, ни в других европейских городах.

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Страна тюльпанов

Да, именно Турцию можно так называть, потому что первая луковица тюльпанов была отправлена из Османской империи в Вену в 1554 году, а впоследствии перераспределена в Нидерланды.



Тюльпаны в Стамбуле \ Photo by emre ergen on Unsplash

Ежегодно в Стамбуле высаживают миллионы тюльпанов. Также этот цветок является частью символики города.