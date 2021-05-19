Журналісти Travel24 зібрали для вас найцікавішу інформацію про Стамбул.
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Розміри Стамбулу
Стамбул є найбільшим містом Туреччини. Його довжина – 150 кілометрів, а ширина – 50 кілометрів. Якби він був окремою країною, то посів би 10 місце в Європі та 74 місце (з 235) у світі.
Воно знаходиться одночасно на двох континентах. Протока Босфор розділяє місто між Європою та Азією. В європейській частині знаходиться історичний центр, безліч парків та визначних пам'яток, а в азіатській – переважно житлові квартали.
У Стамбулі живе близько 16 мільйонів людей \ Photo by Sava Bobov on Unsplash
Стамбул не столиця
Багато людей думає, що це велетенське місто є столицею Туреччиною. Так, як це було за часів трьох великих імперій: Римської, Візантійської та Османської.
Проте з 1923 року центром країни стала Анкара.
Шопінг у Стамбулі
Стамбул – це рай для шопоголіків. У магазинах та базарах можна знайти все. І навіть ціну можна знизити у два рази, адже Туреччина відома своїми продавцями, з якими можна торгуватися.
Тут знаходиться Гранд-базар – це найбільший у світі критий ринок. Він працює ще з 1461 року, А сьогодні охоплює 61 вулицю та 3 тисячі магазинів.
Турагенти навіть організовують одноденні поїздки для тих, хто хоче оновити гардероб.
Базар у Стамбулі \ Photo by Oziel Gómez on Unsplash
Незвичайний факт
У часи середньовічної Османської імперії в місті було 1400 громадських туалетів. Водночас туалетів не було ні у французьких палацах, ні в інших європейських містах.
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Країна тюльпанів
Так, саме Туреччину можна так називати, тому що перша цибулина тюльпанів була відправлена з Османської імперії до Відня у 1554 році, а згодом перерозподілена до Нідерландів.
Тюльпани у Стамбулі \ Photo by emre ergen on Unsplash
Щороку у Стамбулі висаджують мільйони тюльпанів. Також ця квітка є частиною символіки міста.