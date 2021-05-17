По его словам, в Стамбуле можно почувствовать Турцию. Многие украинский ее знают только из гостиницы с all inclusive. Однако город нереально колоротный и богатый местами силы.

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Евгений отметил, что был там много раз и каждый раз больше привязывается к городу.

Стамбул – это для всего. Там живет 20 миллионов населения – это огромный город. Он намного лучше, лично для меня, чем Анталия и Алания,

– сказал Евгений Синельников.

"Стамбул для меня на несколько уровней интереснее, чем Дубай. В Дубае эффектнее, но Турция колоритней – там есть старый город и небоскребы", – подытожил блогер.

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