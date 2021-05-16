Соответствующий приказ обнародовало Министерство внутренних дел Турции. Такие меры будут действовать минимум до 1 июня.

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Какие ограничения сняли:

Из дома могут выходить лица старше 65 лет – но только те, кто получил две дозы вакцины.

Также свободно выходить из дома могут лица моложе 18 лет.

Пожилые люди, не получившие вакцину, могут выходить лишь с 10: 00 до 14: 00 в рабочие дни.

Однако эти категории граждан не могут пользоваться общественным транспортом.

Разрешили междугородние поездки, кроме тех, которые происходят во время комендантского часа.

Возобновили работу дошкольных учебных учреждений.

Также разрешили возобновить регистрацию браков – однако без свадебных празднований.

Обратите внимание! В Турции оставили комендантский час. Он действует в выходные дни, а также в будни с 21:00 до 5:00. Ее могут не соблюдать только иностранцы, приехавшие с туристической целью на непродолжительный период.

Большая часть ограничений остаются в силе

Еще также не будут работать фитнес- и спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, салоны красоты, парки аттракционов. Заведения общественного питания могут готовить блюда только на доставку или на вынос.

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