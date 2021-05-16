Соответствующий приказ обнародовало Министерство внутренних дел Турции. Такие меры будут действовать минимум до 1 июня.
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Какие ограничения сняли:
- Из дома могут выходить лица старше 65 лет – но только те, кто получил две дозы вакцины.
- Также свободно выходить из дома могут лица моложе 18 лет.
- Пожилые люди, не получившие вакцину, могут выходить лишь с 10: 00 до 14: 00 в рабочие дни.
- Однако эти категории граждан не могут пользоваться общественным транспортом.
- Разрешили междугородние поездки, кроме тех, которые происходят во время комендантского часа.
- Возобновили работу дошкольных учебных учреждений.
- Также разрешили возобновить регистрацию браков – однако без свадебных празднований.
Большая часть ограничений остаются в силе
Еще также не будут работать фитнес- и спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, салоны красоты, парки аттракционов. Заведения общественного питания могут готовить блюда только на доставку или на вынос.
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Какова ситуация с коронавирусом в Турции?
По состоянию на 16 мая в стране выявили более 5 миллионов 106 тысяч случаев COVID-19. Летальных – более 44 500. За время пандемии от вируса выздоровели 4 миллиона 900 тысяч человек.