Сейчас украинская власть рассматривает и изучает этот вопрос. Такую информацию 15 мая озвучил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Опыт Турции

По словам Ляшко, делегация Центра общественного здоровья недавно посетила Турцию. Там она познакомилась с опытом этой страны по туризму во время COVID-19.

Обратили внимание, например, на внедрение "сертификатов здоровья" для отелей, принимающих туристов со всего мира. Делегация готовит предложения по итогам поездки.

Какие варианты рассматривают

По словам Ляшко, говорится, в частности, о:

Взаимности отмены ПЦР-тестов. В Минздраве и других украинских ведомствах будут продумывать, как это организовать.

В Минздраве и других украинских ведомствах будут продумывать, как это организовать. Возможно введение дополнительной, добровольной сертификации, так называемых сертификатов здоровья.

Главный санитарный врач уточнил, что такой сертификат – это документ с определенными противоэпидемиологическими условиями.

Справка. Они будут предусматривать согласие туриста приехать в заведение, которое установит дополнительные нормы для посещения.

Говорится о тестировании на коронавирус COVID-19 или предъявление справки о вакцинации или преодолении болезни.

Мы рассматриваем определенный сертификат здоровья, который есть в Турции. В частности – с потенциалом его внедрения в Украине на летний период,

– отметил Ляшко.

Работа ТРЦ в красных зонах

Кроме этого, главный санитарный врач отметил, что сейчас ведется работа над алгоритмами работы ТРЦ в регионах, где вводят красную зону карантина.

В Минздраве пытаются сделать так, чтобы они не закрывались и могли функционировать. Для этого уже прописали ряд условий, теперь нужно проанализировать, как воплотить их.