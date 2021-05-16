Відповідний наказ оприлюднило міністерство внутрішніх справ Туреччини. Такі заходи діятимуть щонайменше до 1 червня.

Актуально Португалія відкривається для туристів: які будуть вимоги

Які обмеження зняли:

З дому можуть виходити особи старші за 65 років – проте лише ті, хто отримав дві дози вакцини.

Також вільно виходити з дому можуть особи молодші, ніж 18 років.

Літні люди, які не отримали вакцину, можуть виходити лише з 10:00 до 14:00 в робочі дні.

Проте ці категорії громадян не можуть користуватись громадським транспортом.

Дозволили міжміські поїздки, окрім тих, які відбуваються під час комендантської години.

Відновили роботу дошкільних навчальних установ.

Також дозволили відновити реєстрацію шлюбів – проте без весільних святкувань.

Зверніть увагу! У Туреччині залишили комендантську годину. Вона діє у вихідні дні, а також у будні з 21:00 до 5:00. Її можуть не дотримуватись лише іноземці, що приїхали з туристичною метою на нетривалий період.

Велика частина обмежень залишаються чинними

Ще також не працюватимуть фітнес- та спортзали, басейни, кінотеатри, кав'ярні, салони краси, парки атракціонів. Заклади громадського харчування можуть готувати страви лише на доставку або на винос.

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