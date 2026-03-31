Не только Эйфелева башня: 5 значительно лучших локаций в Париже

31 марта отмечается День Эйфелевой башни – эту архитектурную достопримечательность знают во всем мире. Однако кроме главного символа Парижа, стоит присмотреться к другим локациям, которые не менее впечатляют.

Столица Франции – это не только узнаваемая панорама с металлической башней, но и немало интересных мест, которые способны поразить, пишет Go Tripzi. Чтобы почувствовать настоящий дух города – обратите внимание хоть и на популярные, но такие важные локации для каждого туриста, который здесь окажется.

Что увидеть в Париже, кроме Эйфелевой башни?

Музей Лувр

Все ассоциируют Лувр с "Мона Лизой", однако в этом музее есть гораздо больше картин, которые стоит увидеть.

Специалисты советуют забронировать билет с фиксированным временем входа в онлайн, чтобы не стоять в длинной очереди. Чтобы избежать толп возле Пирамиды, лучше заходить через Порт де Лион.

Для одного визита стоит выбрать максимум 1 – 2 крыла. Лучшей комбинацией считается крыло Денон ("Мона Лиза" + итальянское Возрождение) и крыло Сюлли (египетские древности).

Для самостоятельного маршрута по главным шедеврам стоит загрузить приложение Лувра. В зале с "Мона Лизой" всегда очень много людей, поэтому ее надо осмотреть первой в 9 утра или в 19 часов вечера.

Триумфальная арка

На этой локации можно подняться на 284 ступеньки, чтобы насладиться панорамным видом на Елисейские Поля и весь Париж.

Лучшим считается время заката, когда город зажигается огнями, а Эйфелева башня начинает мерцать.

На этой локации стоит прогуляться по Елисейским Полям и совместить визит с прогулкой по соседнему парку Монсо.

Собор Нотр-Дам

После пожара 2019 года, собор снова открыли в декабре 2024 года. Отреставрированный Нотр-Дам поразит витражами и легендарными башнями-близнецами.

Вход в собор является бесплатным – нужно только забронировать временной слот на официальном сайте. Туристы здесь могут подняться на башни, преодолев 424 ступеньки.

Сакре-Кер и Монмартр

Это место обязательно стоит внимания. Здесь открываются панорамные виды с самой высокой точки Парижа. На холм стоит подняться в 7 – 8 утра, чтобы встретить восход солнца. Если хотите насладиться искусством, то стоит посетить музей Монмартра.

Музей Д'Орсе

В этом музее хранятся шедевры импрессионализма (Моне, Ренуар, Ван Гог, Дега). Сюда тоже билет лучше забронировать онлайн, а начинать ознакомление рекомендовано с верхнего этажа и постепенно спускаться вниз.

Секрет местных – вечера четверга. В этот день в галерее меньше туристов и совсем другая атмосфера. Визит можно совместить с прогулкой через Сену к садам Тюильри и музею Оранжери.

Туристка Дарья, которая часто путешествует и делится секретами бюджетных путешествий, рассказала в Threads туристам, какие блюда стоит попробовать в Париже.

В список входит круассан (масляный), луковый суп, эксарго (улитки), биф бургиньон и крем-брюле

