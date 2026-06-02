Ее название – Ливия, и несмотря на свою суровость, она притягивает тех туристов, которые стремятся променять комфорт на первобытные открытия. 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Ливия – страна нефти, берберских замков и подземных вод, что зовет смелых путешественников

История Ливии крайне многослойная – это один из мощных перекрестков цивилизаций. Финикийцы основывали на здешнем побережье Средиземного моря торговые посты, греки высекали города в зеленых холмах, а римляне строили величественные метрополии, что до сих пор бросают вызов вечности.

А в конце VII века сюда пришли арабы и осели, похоже, навсегда. Сегодня Ливия – почти полностью арабская исламская страна, хотя и разделена между двумя крупными силами – международно признанным правительством на западе в Триполи и правительством под контролем парламента и военных формирований на востоке в Бенгази и Тобруке.

Географическое лицо Ливии – это бесконечная ода пустыне, ведь более 90% ее территории занимает Сахара. И вот что важно – это одна из самых сухих точек планеты, где вы не найдете ни одной постоянной реки, только извилистые русла вади, которые вода наполняет лишь во время редких дождей.

Однако под этим песчаным океаном пульсирует жизнь. Там есть большая рукотворная река, которую справедливо называют восьмым чудом света – она качает пресную воду из древнейших подземных горизонтов в жаждущие города побережья. Вот такой сформировался якобы парадокс: рек нет – но пресная вода есть.

Есть и другие факты о Ливии, звучащие как парадоксы. Скажем, эта страна имеет крупнейшие разведанные запасы нефти в Африке, как свидетельствует портал worldometers.info, но значительная часть ее населения живет в бедности.

А еще, несмотря на арабскую основу, мозаика местной культуры обогащена берберскими и итальянскими отголосками. Берберы очень приложились к архитектуре, а итальянцы – к кулинарии. Особенно первое ощутимо на местных замках, а второе – в кафе, где умение готовить идеальные эспрессо и капучино стало неотъемлемой частью ежедневного ритуала.

Ливия жаркая – именно здесь, в городке Эль-Азизия, когда-то зафиксировали абсолютный температурный рекорд планеты, невероятные 58 градусов. Позже обнаружили проблемы с измерением – и показатель убрали из списка рекордов, но самого факта жаркости никто не уберет. Но ни все это, ни постоянная война не отпугивают туристов. Более того, по состоянию на 2026 год страна переживает настоящий туристический ренессанс.

Ключом к этому стал запуск системы электронных виз в 2024 году, как отмечают на libyareview.com, что наконец открыло двери Ливии после десятилетий изоляции. Самостоятельные поездки, впрочем, все еще запрещены, и действуют строгие требования – с туристами обязательно ходят лицензированные гиды и офицеры туристической полиции.

Главные туристические магниты Ливии – это именно то, за чем туда едут туристы. Прежде всего речь о Лептис-Магне – это очень хорошо сохранившийся римский город, возможно, лучше всего сохранившийся в мире, а также об оазисе Гадамес, "Жемчужине пустыни", с белоснежными лабиринтами улочек, которую даже внесли в список ЮНЕСКО.

Для искателей экстрима есть озера Убари, спрятанные среди дюн сокровища, мерцающие под звездами, которые в пустыне кажутся словно на расстоянии вытянутой руки. Также в глубинах Сахары на скалах Тадрарт-Акакус сохранились тысячи наскальных рисунков, изображающих крокодилов и слонов – немое свидетельство времен, когда здесь цвели сады.

В общем, Ливия – это место, где человеческая несокрушимость превращает безводную пустыню в пространство будущего, а древние руины вдохновляют на новую жизнь. А еще именно здесь туристы чувствуют настоящую силу африканского гостеприимства, и часто едут именно за этим.