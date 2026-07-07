Многие хотя бы раз задумывались, безопасно ли справлять естественную нужду прямо в море. Одни убеждены, что это наносит вред экосистеме, другие боятся инфекций или даже нападения акул. Оказывается, большинство таких страхов не подтверждаются научными исследованиями, хотя исключения все же существуют.

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Вредит ли моча рыбам и морским обитателям?

На этот вопрос ответил профессор Института морских наук Техасского университета Эндрю Эсбо. По его словам, если человек здоров, его моча примерно на 95% состоит из воды. Она также содержит около 3000 различных соединений. Среди них – натрий, хлориды и калий, которые и без того присутствуют в морской воде.

Важнейшим компонентом является мочевина. Именно она помогает организму избавляться от избытка азота. Когда азот взаимодействует с водой, образуется аммоний, который является источником питательных веществ для морских растений, в частности водорослей. По словам профессора Эсбо, небольшое количество мочевины, выделяемое человеком, является частью естественного круговорота азота в океане. Поэтому в обычных условиях она не наносит вреда рыбам или другим морским организмам.

Загрязняет ли моча море?

В целом нет. В Американском химическом обществе даже сравнивают человеческую мочу с "каплей в океане", подчеркивая, что ее количество ничтожно мало по сравнению с объемом морской воды. Впрочем, исключения существуют. В частности, не рекомендуется мочиться вблизи коралловых рифов.

Например, коралловые рифы у побережья мексиканского штата Кинтана-Роо страдают от избытка питательных веществ, которые попадают в воду вместе со сточными водами отелей и другими человеческими отходами. Избыток нитратов и фосфатов, значительная часть которых происходит из человеческих отходов, негативно влияет на состояние рифов.

Также Business Insider обращает внимание на то, что не стоит мочиться в небольших озерах. Издание напоминает о случае, о котором в 2012 году писал TIME: в Германии пришлось закрыть озеро после массового "цветения" водорослей, что привело к гибели более 500 рыб. Некоторые исследователи связывали это с большим количеством мочи в водоеме.

Эндрю Эсбо отмечает, что с научной точки зрения избыток азота действительно может стимулировать активное размножение водорослей и микроорганизмов, из-за чего нарушается баланс экосистемы.

Правда ли, что моча привлекает акул и может вызывать инфекции?

Этот миф давно беспокоит отдыхающих, однако научных подтверждений он не имеет. Исследователи National Geographic в ходе эксперимента Human Shark Bait проверили, реагируют ли белые акулы на человеческую мочу. Один из дайверов постепенно выливал ее в воду, в то время как другой находился рядом без нее.

За реакцией акул внимательно наблюдали, однако никаких изменений в их поведении не зафиксировали. Профессор Эсбо объясняет, что акулы не охотятся на людей как на основную добычу. Кроме того, человеческая моча имеет совершенно иной химический состав, чем вещества, содержащиеся в их естественной пище. Если человеческая моча содержит преимущественно мочевину, то организм акул вырабатывает значительно больше аммиака.

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Не подтверждаются и опасения относительно грибковых или бактериальных инфекций. Риск дрожжевой инфекции в большей степени связан с длительным пребыванием в мокром купальнике, независимо от того, намок он от морской воды или нет. Что касается бактериальных инфекций, то они также не возникают из-за самого факта мочеиспускания в море.

Опасные бактерии и паразиты могут встречаться в природной среде, однако заражение обычно связано с открытыми ранами или другими случайными травмами, а не с мочой.

В то же время с бассейнами ситуация иная. Как сообщает исследование, опубликованное в журнале Environmental Science and Technology, взаимодействие мочи с хлором может приводить к образованию токсичного вещества цианогенхлорида. Но для образования опасной концентрации потребовалось бы чрезвычайно большое количество мочи. Несмотря на это, специалисты все равно не рекомендуют мочиться в бассейнах.