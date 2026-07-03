С наступлением теплой погоды условия для активного размножения водорослей становятся более благоприятными. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, некоторые виды водорослей начинают стремительно разрастаться, образуя так называемое "цветение". В большинстве случаев это естественный процесс, однако отдельные виды могут вырабатывать токсины или негативно влиять на состояние водоемов и живых организмов.

Смотрите также Туристов предупредили о рисках: что стоит знать перед отдыхом в Турции

Почему море и водоемы начинают "цвести"?

Специалисты NOAA объясняют, что единой причины этого явления не существует. Ученые до сих пор исследуют, как именно сочетание различных факторов приводит к массовому размножению водорослей. Известно, что многие виды активно растут при благоприятных погодных условиях, например, под воздействием ветра и морских течений.

Кроме того, важную роль играет избыток питательных веществ, прежде всего фосфора, азота и углерода. Они могут попадать в водоемы вместе со стоками с полей, газонов и других территорий, фактически "подпитывая" водоросли. Также цветение нередко наблюдается после природных явлений, изменяющих состояние водоема.

Среди них: слабая циркуляция воды, аномально высокие температуры, сильные ливни, наводнения, засухи и даже ураганы. Изменение климата также может способствовать распространению этого явления. Более жаркие лета и интенсивные дожди создают все более благоприятные условия для развития сине-зеленых водорослей.

Представляет ли любое "цветение" опасность?

Нет. В NOAA подчеркивают, что далеко не все водоросли опасны. В мире существуют тысячи видов водорослей, и большинство из них играют важную роль в природе. Фитопланктон является основой морской пищевой цепи, поэтому без него жизнь в океане была бы невозможна.

Опасными считаются лишь отдельные виды, способные вырабатывать токсины или иным образом наносить вред окружающей среде. При этом даже цветение без токсинов может негативно влиять на водоем. Например, оно способно снижать содержание кислорода в воде, препятствовать проникновению света к организмам, обитающим на глубине, а также повреждать жабры рыб. В то же время массовое разрастание водорослей может быть своеобразным сигналом того, что в экосистеме происходят изменения – как в самом водоеме, так и на прилегающей территории.

Безопасно ли купаться в "цветущей" воде?

Наибольшую опасность представляют сине-зеленые водоросли, или цианобактерии, которые развиваются в пресной воде. Они могут вырабатывать токсины, вредные для здоровья человека. Специалисты отмечают, что если во время купания проглотить значительное количество зараженной воды, это может вызвать спазмы желудка, тошноту, симптомы, похожие на лихорадку, а в самых тяжелых случаях даже печеночную недостаточность.

Сине-зеленые водоросли / фото Nozhnici

Контакт с такой водой также может вызвать раздражение кожи и сыпь. Именно поэтому эксперты советуют избегать купания в водоемах, где наблюдается активное цветение. Особенно это касается маленьких детей, которые могут случайно наглотаться воды. Если же человек катается на лодке в водоеме, где обнаружены сине-зеленые водоросли, желательно избегать контакта с водой. Если брызги все же попали на кожу, их рекомендуют как можно быстрее смыть.

Смотрите также: Опытные путешественники обязательно берут это с собой в путь, а новички – никогда

Как распознать опасное цветение?

Внешне токсичное цветение может выглядеть по-разному. Иногда на поверхности воды образуется зеленый налет, в других случаях вода напоминает разлитую зеленую краску, ярко-зеленые полосы или густой гороховый суп. В то же время по внешнему виду не всегда можно определить, является ли конкретное цветение опасным.

Именно поэтому перед отдыхом у водоемов стоит обращать внимание на предупреждения местных служб или информационные знаки, установленные возле озер, рек или пляжей. Специалисты также обращают внимание на то, что не стоит путать сине-зеленые водоросли с так называемым "красным приливом". Это разные явления.

Красный прилив возникает в соленой воде, связан с другими организмами и представляет опасность прежде всего из-за накопления токсинов в моллюсках, а не во время купания. Хотя далеко не каждое "цветение" воды является опасным, специалисты советуют не игнорировать официальные предупреждения.

Если вода изменила цвет, покрылась густым налетом или местные власти рекомендуют воздержаться от купания, лучше выбрать другой пляж. Это поможет избежать неприятных последствий для здоровья и сделает летний отдых по-настоящему безопасным

В разгар летней жары стоит заботиться не только о безопасном отдыхе у воды, но и о собственном самочувствии. Поэтому напоминаем простые правила, которые помогут легче перенести жаркие дни и снизить риск перегрева.

Как уберечься от жары / плакат 24 Канала